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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Sinuano Noche, resultado del último sorteo hoy sábado 8 de agosto de 2026

Sinuano Noche, resultado del último sorteo hoy sábado 8 de agosto de 2026

El chance Sinuano Noche juega todos los días a las 10:30 de la noche. Consulte aquí el número ganador del sorteo de hoy sábado 8 de agosto de 2026.

Resultado Sinuano Noche.
Resultado Sinuano Noche. Foto generado con IA.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 8 de ago, 2026

Los resultados de Sinuano Noche son consultados diariamente por miles de jugadores en la Costa Caribe colombiana. Este chance, con amplia presencia en departamentos como Córdoba, Sucre, Bolívar, Magdalena y Atlántico, se ha consolidado como una de las opciones de juego más populares por sus diferentes modalidades de apuesta y posibilidades de premio.

En los últimos años, el sorteo también ha incorporado nuevas dinámicas para aumentar las oportunidades de ganar.

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Número ganador de Sinuano Noche

En el sorteo realizado el sábado 8 de agosto de 2026, el número ganador del chance Sinuano Noche fue: 4721 - 3

  • Número ganador: 4721
  • Dos últimas cifras: 21
  • Tres últimas cifras: 721 
  • La quinta: 3

Quinta balota de Sinuano Noche

Desde 2025, Sinuano Noche cuenta con la modalidad de quinta balota o número adicional, una alternativa que complementa el resultado principal del sorteo.

Esta opción permite acceder a premios adicionales mediante combinaciones con las cifras oficiales, ampliando las posibilidades para los apostadores que participan diariamente en el juego.

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Horario del sorteo Sinuano Noche

El chance Sinuano Noche se juega todos los días y los resultados oficiales suelen conocerse después de las 10:30 p. m.

Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, dependiendo de la modalidad seleccionada y del valor que decida jugar cada participante.

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Modalidades de apuesta disponibles

Sinuano Noche ofrece varias opciones para quienes buscan jugar con diferentes combinaciones numéricas.

  • Cuatro cifras directo o superpleno

    El jugador debe acertar las cuatro cifras exactas en el mismo orden del resultado oficial.

  • Combinado de cuatro cifras

    Permite ganar acertando las cuatro cifras sin importar el orden.

  • Tres cifras directo

    Consiste en acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

  • Combinado de tres cifras

    Premia a quienes acierten las tres últimas cifras en cualquier posición.

  • Dos cifras o pata

    La apuesta se basa en acertar las dos últimas cifras exactas del resultado.

  • Una cifra o uña

    El participante gana si coincide únicamente la última cifra del número sorteado.

Requisitos para reclamar premios de Sinuano Noche

El proceso para reclamar un premio depende del monto ganado, aunque todos los participantes deben cumplir con algunos requisitos básicos.

Los documentos obligatorios son:

  • Presentar el tiquete original diligenciado y sin tachaduras.
  • Mostrar el documento de identidad original.
  • Entregar una fotocopia legible de la cédula.

Premios menores a 48 UVT

Solo requieren la documentación básica para realizar el cobro.

Premios entre 48 y 181 UVT

Además de los documentos principales, el ganador debe diligenciar el formulario SIPLAFT suministrado en el punto de venta autorizado.

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Premios superiores a 182 UVT

También es necesario presentar una certificación bancaria vigente, expedida con máximo 30 días de anterioridad.
En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria y el desembolso puede tardar aproximadamente ocho días hábiles.

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