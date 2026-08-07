Sinuano Noche, resultado del último sorteo hoy viernes 7 de agosto de 2026

El chance Sinuano Noche es uno de los juegos de azar más populares de la Costa Caribe colombiana, especialmente en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico.

Número ganador de Sinuano Noche hoy 7 de agosto de 2026

El número ganador del chance Sinuano Noche de este viernes 7 de agosto de 2026 es el: 8665 - 5 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con el operador autorizado si su tiquete corresponde al resultado premiado.



Número ganador: 8665

Dos últimas cifras: 65

Tres últimas cifras: 665

La quinta: 5

Desde 2025, los apostadores pueden incluir una "quinta balota" o "número adicional", una modalidad que permite aumentar las ganancias cuando se acierta junto con las demás cifras del sorteo.



Los apostadores pueden realizar jugadas desde $500 y participar con apuestas de hasta $25.000. Para ganar un premio, las cifras elegidas deben coincidir en el mismo orden de izquierda a derecha con el resultado oficial del sorteo.

¿A qué hora juega Sinuano Noche?

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El sorteo de Sinuano Noche se realiza todos los días a las 10:30 p. m. Los resultados oficiales pueden consultarse poco después de finalizar el sorteo.

¿Cómo se juega el chance Sinuano Noche?

Este juego ofrece diferentes modalidades de apuesta, que entregan premios de acuerdo con la cantidad de cifras acertadas y el orden en que coincidan con el resultado oficial:



Cuatro cifras directo o superpleno : acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

: acertar las cuatro cifras en el orden exacto. Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

acertar las tres últimas cifras en el orden exacto. Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

acertar las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

acertar las dos últimas cifras en el orden exacto. Una cifra o uña: acertar la última cifra.

¿Qué necesita para reclamar un premio de Sinuano Noche?

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El proceso para reclamar un premio depende del valor obtenido, aunque existen documentos obligatorios para todos los ganadores.

Documentos básicos:



Tiquete original debidamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos adicionales según el valor del premio:

