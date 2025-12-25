Super Astro Luna resultado del último sorteo hoy jueves 25 de diciembre de 2025

El Super Astro Luna continúa posicionándose como uno de los juegos de azar más consultados en Colombia, gracias a su propuesta diferencial que combina la elección de números con los signos del zodiaco.

Esta mezcla de azar y astrología ha despertado el interés de miles de personas que, cada noche, revisan los resultados del chance con la expectativa de que la suerte y los astros jueguen a su favor. Aquí puede ver el sorteo en vivo:

Resultado del Super Astro Luna hoy

El sorteo del Super Astro Luna correspondiente al jueves 25 de diciembre de 2025 dejó definida la combinación ganadora de la jornada nocturna, marcando la suerte de los apostadores: 5041- Aries.



Número ganador: 5041

Tres últimas cifras: 041

Dos últimas cifras: 41

Signo zodiacal: Aries

Horarios oficiales del Super Astro Luna

El Super Astro Luna realiza sorteos todos los días, lo que permite una participación constante a lo largo de la semana. Los horarios oficiales son:



Lunes a viernes: 10:40 p. m.

10:40 p. m. Sábados: 10:42 p. m.

10:42 p. m. Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Esta programación facilita que los participantes consulten los resultados y realicen sus apuestas según su disponibilidad.



¿Cómo jugar al Super Astro Luna?

La mecánica del Super Astro Luna es sencilla y flexible, lo que lo convierte en una opción atractiva para distintos tipos de jugadores. Para participar, se debe:



Elegir un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999. Seleccionar un signo zodiacal. Activar, de forma opcional, la modalidad “Todos los signos”, que permite jugar el mismo número con los 12 signos del zodiaco. Definir el valor de la apuesta, desde $500 hasta $10.000 por jugada, con un máximo de cuatro jugadas por tiquete.

Esta dinámica permite apostar tanto por diversión como siguiendo una estrategia específica.



¿Dónde apostar al Super Astro Luna?

Las apuestas del Super Astro Luna se realizan exclusivamente en puntos de venta autorizados en todo el país, lo que garantiza un proceso seguro, confiable y transparente para los jugadores.



Requisitos para cobrar un premio

El cobro de premios del Super Astro Luna es un proceso claro y ágil. Para reclamar un premio, el ganador debe presentar:



El tiquete original en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras.

El documento de identidad original y una fotocopia legible.

Cumplir con estos requisitos permite que el pago se realice de forma oportuna, reforzando la confianza y la transparencia que caracterizan a este sorteo.