Super Astro Luna resultado del último sorteo hoy lunes 14 de septiembre de 2026

El Super Astro Luna combina un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999, con uno de los doce signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

Número ganador del Super Astro Luna hoy lunes 14 de septiembre de 2026

El número ganador del chance Super Astro Luna de este lunes 14 de septiembre de 2026 es el XXXX. El signo zodiacal sorteado es XXX. Verifique con su vendedor si su tiquete corresponde al resultado ganador.



Número ganador: XXXX

Dos últimas cifras: XX

Tres últimas cifras: XXX

Signo zodiacal: XXX

El Super Astro Luna juega todos los días. De lunes a viernes, el sorteo se realiza a las 10:40 de la noche; los sábados, a las 10:42 de la noche, y los domingos y festivos, a las 8:30 de la noche.



Los apostadores pueden realizar jugadas desde $500 hasta $10.000. Para ganar, las cifras seleccionadas deben coincidir en estricto orden de izquierda a derecha con el resultado obtenido en el sorteo.

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¿Cómo se juega el chance Super Astro Luna?

Participar en Super Astro Luna requiere elegir un número de cuatro cifras y un signo zodiacal. Estas son las opciones disponibles:



Escoger el número: se debe seleccionar un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999. Elegir el signo zodiacal: se puede escoger uno de los doce signos del zodiaco. Jugar con todos los signos: quienes quieran aumentar sus posibilidades pueden realizar la apuesta con el mismo número de cuatro cifras y los doce signos zodiacales. Para esta modalidad, denominada "Todos los Signos", se debe informar a la asesora que se desea realizar la jugada de esta manera. Realizar la apuesta: cada tiquete permite hacer hasta cuatro apuestas.

¿Cuánto cuesta apostar en Super Astro Luna?

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El valor de las apuestas tiene los siguientes límites:



El valor mínimo por tiquete es de $500.

El valor máximo por apuesta es de $10.000.

¿Dónde se puede jugar Super Astro Luna?

Los apostadores pueden participar en Super Astro Luna en los puntos de venta físicos disponibles a nivel nacional.

¿Qué se necesita para reclamar un premio de Super Astro?

El proceso para reclamar un premio depende del monto obtenido. Sin embargo, existen documentos que deben presentarse para cualquier premio:



Tiquete original debidamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Además, existen requisitos adicionales según el valor del premio, calculado con base en UVT:

