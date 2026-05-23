Super Astro Luna, resultado del último sorteo hoy sábado 23 de mayo de 2026

El Super Astro Luna se mantiene entre los juegos de azar más populares en Colombia por su dinámica que mezcla números y signos zodiacales. A diferencia de otros chances tradicionales, este sorteo permite a los participantes apostar no solo por una combinación numérica, sino también por uno de los doce signos del zodiaco, lo que agrega nuevas posibilidades de ganar.

Cada día, miles de personas revisan los resultados oficiales para verificar si acertaron la combinación ganadora del sorteo nocturno.

Número ganador del Super Astro Luna

El número ganador del chance Super Astro Luna de este sábado 23 de mayo de 2026 es el: (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda revisar cuidadosamente el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar el premio.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

Horarios del sorteo Super Astro Luna

El Super Astro Luna se juega todos los días, aunque los horarios cambian dependiendo de la jornada:



Lunes a viernes: 10:40 p. m.

Sábados: 10:42 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Los apostadores pueden participar con valores desde $500 hasta $10.000, según la modalidad elegida.

Cómo funciona Super Astro Luna

Para jugar, el participante debe escoger un número de cuatro cifras entre el 0000 y el 9999. Posteriormente, debe seleccionar uno de los doce signos zodiacales disponibles:



Aries

Tauro

Géminis

Cáncer

Leo

Virgo

Libra

Escorpio

Sagitario

Capricornio

Acuario

Piscis

En algunas modalidades, para obtener el premio es necesario acertar tanto el número como el signo zodiacal correspondiente al resultado oficial.

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Modalidades de apuesta

El juego también ofrece la posibilidad de apostar el mismo número con todos los signos zodiacales, una opción que aumenta las probabilidades de acierto.

Además, cada tiquete permite realizar hasta cuatro apuestas diferentes, lo que brinda mayor flexibilidad a los jugadores.

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Valores permitidos para apostar

Valor mínimo por tiquete: $500.

Valor máximo por apuesta: $10.000.

Estas modalidades buscan ajustarse a distintos presupuestos y preferencias de juego.

Dónde se puede jugar Super Astro Luna

El Super Astro Luna está disponible en puntos autorizados de chance en todo el país. Los jugadores pueden realizar sus apuestas en establecimientos físicos habilitados para este tipo de sorteos.

Requisitos para reclamar premios

Quienes resulten ganadores deben cumplir con algunos requisitos básicos para reclamar el dinero correspondiente.

Los documentos solicitados son:



Presentar el tiquete original diligenciado correctamente y sin enmendaduras.

Llevar el documento de identidad original.

Entregar una fotocopia legible de la cédula.

Requisitos adicionales según el monto del premio:

En premios de mayor valor pueden solicitarse documentos adicionales, como formularios SIPLAFT y certificaciones bancarias recientes.

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Cuando el premio supera las 182 UVT, el pago se realiza mediante transferencia bancaria y el proceso puede tardar aproximadamente ocho días hábiles.