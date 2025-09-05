Super Astro Sol resultado del último sorteo hoy viernes 5 de septiembre de 2025

El Super Astro Sol es uno de los juegos de suerte más populares en Colombia, ya que combina dos elementos que lo hacen único: un número de cuatro cifras (del 0000 al 9999) y un signo zodiacal (Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis).
Los jugadores pueden participar con apuestas desde $500 hasta $10.000, y para ganar es indispensable que el número escogido coincida en estricto orden de izquierda a derecha con el resultado oficial del sorteo.
El sorteo del Super Astro Sol se realiza en vivo de lunes a sábado a las 4:00 de la tarde.
Cómo se juega el chance Super Astro Sol
Participar es muy fácil. Solo debe seguir estos pasos:
- Seleccione un número: Elija un número de cuatro cifras.
- Escoja un signo zodiacal: Entre los 12 disponibles.
- Aumente sus probabilidades: Puede apostar su número con todos los signos zodiacales en la modalidad “Todos los Signos”.
- Defina sus apuestas: Puede realizar hasta cuatro apuestas en un mismo tiquete.
Cuánto cuesta apostar
El valor de la apuesta es flexible:
- Mínimo por tiquete: $500 pesos.
- Máximo por apuesta: $10.000 pesos.
¿Dónde se puede jugar Súper Astro?
Este chance está disponible en diferentes puntos de venta físicos a nivel nacional, lo que facilita la participación desde cualquier ciudad o municipio.
¿Qué se necesita para reclamar un premio de Super Astro Sol?
El proceso depende del valor del premio, pero siempre debe presentar:
- Tiquete original sin tachones ni enmendaduras.
- Documento de identidad original.
- Fotocopia legible del documento de identidad.
Documentos adicionales según el monto del premio (UVT):
- Menor a 48 UVT: Solo documentos básicos.
- Entre 48 y 181 UVT: Documentos básicos + Formato SIPLAFT (disponible en el punto de venta).
- Mayor a 182 UVT: Documentos básicos + Formato SIPLAFT + Certificación bancaria reciente (máximo 30 días de expedición). El pago se hace por transferencia bancaria en un plazo aproximado de 8 días hábiles.