Super Astro Sol resultado del último sorteo hoy viernes 5 de septiembre de 2025

El Super Astro Sol es uno de los juegos de suerte más populares en Colombia, ya que combina dos elementos que lo hacen único: un número de cuatro cifras (del 0000 al 9999) y un signo zodiacal (Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis).

Los jugadores pueden participar con apuestas desde $500 hasta $10.000, y para ganar es indispensable que el número escogido coincida en estricto orden de izquierda a derecha con el resultado oficial del sorteo.

El sorteo del Super Astro Sol se realiza en vivo de lunes a sábado a las 4:00 de la tarde.

El número ganador del chance Super Astro Sol de este viernes de septiembre de 2025 es el xxxx ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador: xxx

Dos últimas cifras: xx

Tres últimas cifras: xxx

Signo zodiacal: x

Cómo se juega el chance Super Astro Sol

Participar es muy fácil. Solo debe seguir estos pasos:



Seleccione un número: Elija un número de cuatro cifras. Escoja un signo zodiacal: Entre los 12 disponibles. Aumente sus probabilidades: Puede apostar su número con todos los signos zodiacales en la modalidad “Todos los Signos”. Defina sus apuestas: Puede realizar hasta cuatro apuestas en un mismo tiquete.

Cuánto cuesta apostar

El valor de la apuesta es flexible:



Mínimo por tiquete: $500 pesos.

Máximo por apuesta: $10.000 pesos.

¿Dónde se puede jugar Súper Astro?

Este chance está disponible en diferentes puntos de venta físicos a nivel nacional, lo que facilita la participación desde cualquier ciudad o municipio.



¿Qué se necesita para reclamar un premio de Super Astro Sol?

El proceso depende del valor del premio, pero siempre debe presentar:



Tiquete original sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el monto del premio (UVT):

