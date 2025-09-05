Publicidad

Super Astro Sol resultado del último sorteo hoy viernes 5 de septiembre de 2025

Super Astro Sol resultado del último sorteo hoy viernes 5 de septiembre de 2025

El chance Super Astro Sol juega de lunes a sábado a las 4:00 p. m.. Revise aquí el número ganador hoy 5 de septiembre de 2025.

Super Astro Sol cambia su horario de juego desde julio
Super Astro Sol cambia su horario de juego desde julio
Foto: Super Astro Sol
Redacción BLU Radio
|
septiembre 05, 2025 03:14 p. m.

El Super Astro Sol es uno de los juegos de suerte más populares en Colombia, ya que combina dos elementos que lo hacen único: un número de cuatro cifras (del 0000 al 9999) y un signo zodiacal (Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis).

Los jugadores pueden participar con apuestas desde $500 hasta $10.000, y para ganar es indispensable que el número escogido coincida en estricto orden de izquierda a derecha con el resultado oficial del sorteo.

El sorteo del Super Astro Sol se realiza en vivo de lunes a sábado a las 4:00 de la tarde.

El número ganador del chance Super Astro Sol de este viernes de septiembre de 2025 es el xxxx ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.

  • Número ganador: xxx
  • Dos últimas cifras: xx
  • Tres últimas cifras: xxx
  • Signo zodiacal: x

Cómo se juega el chance Super Astro Sol

Participar es muy fácil. Solo debe seguir estos pasos:

  1. Seleccione un número: Elija un número de cuatro cifras.
  2. Escoja un signo zodiacal: Entre los 12 disponibles.
  3. Aumente sus probabilidades: Puede apostar su número con todos los signos zodiacales en la modalidad “Todos los Signos”.
  4. Defina sus apuestas: Puede realizar hasta cuatro apuestas en un mismo tiquete.

Cuánto cuesta apostar

El valor de la apuesta es flexible:

  • Mínimo por tiquete: $500 pesos.
  • Máximo por apuesta: $10.000 pesos.

¿Dónde se puede jugar Súper Astro?

Este chance está disponible en diferentes puntos de venta físicos a nivel nacional, lo que facilita la participación desde cualquier ciudad o municipio.

¿Qué se necesita para reclamar un premio de Super Astro Sol?

El proceso depende del valor del premio, pero siempre debe presentar:

  • Tiquete original sin tachones ni enmendaduras.
  • Documento de identidad original.
  • Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el monto del premio (UVT):

  • Menor a 48 UVT: Solo documentos básicos.
  • Entre 48 y 181 UVT: Documentos básicos + Formato SIPLAFT (disponible en el punto de venta).
  • Mayor a 182 UVT: Documentos básicos + Formato SIPLAFT + Certificación bancaria reciente (máximo 30 días de expedición). El pago se hace por transferencia bancaria en un plazo aproximado de 8 días hábiles.
