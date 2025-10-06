En vivo
Super Astro Sol resultado del último sorteo hoy lunes 6 de octubre de 2025

El chance Super Astro Sol juega de lunes a sábado a las 4:00 p. m. Revise aquí el número ganador de hoy lunes 6 de octubre de 2025.

6 de oct, 2025

El Super Astro Sol se ha consolidado como uno de los juegos de azar más populares en Colombia, cautivando a miles de apostadores gracias a su original propuesta que combina un número de cuatro cifras con un signo zodiacal. Esta fusión entre fortuna y astrología hace que cada sorteo esté lleno de emoción, expectativa y diversión para sus jugadores.

Número ganador de Super Astro Sol hoy, lunes 6 de octubre de 2025

El número ganador del chance Super Astro Sol de este lunes 6 de octubre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.

  • Número ganador: 
  • Dos últimas cifras: 
  • Tres últimas cifras: 
  • Signo zodiacal:

Cómo se juega el Super Astro Sol

Una de las claves del éxito de este juego es su mecánica sencilla y accesible, ideal tanto para quienes ya tienen experiencia en el chance como para quienes participan por primera vez. Jugar es muy fácil:

  1. Elegir un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999.
  2. Seleccionar uno de los 12 signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.
  3. Activar la opción “Todos los signos”, que permite jugar el mismo número con los 12 signos al mismo tiempo.
  4. Definir el valor de la apuesta y realizar hasta cuatro jugadas en un solo tiquete.

Desde julio de 2025, el sorteo del Super Astro Sol se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p.m., brindando más oportunidades a los fanáticos del juego para poner a prueba su suerte.

Valores de apuesta

El Super Astro Sol destaca por su flexibilidad y accesibilidad, adaptándose a distintos presupuestos:

  • Apuesta mínima: $500 pesos por tiquete.
  • Apuesta máxima: $10.000 pesos por jugada.

Los tiquetes pueden adquirirse en puntos de venta autorizados en todo el país, lo que garantiza comodidad y cobertura nacional para participar sin complicaciones.

Cómo reclamar un premio

Los afortunados ganadores deben acudir a un punto autorizado con los siguientes documentos:

  • Tiquete original en buen estado.
  • Documento de identidad original y fotocopia legible.

De acuerdo con el monto del premio, se solicitan algunos requisitos adicionales:

  • Premios menores a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.
  • Premios entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT diligenciado.
  • Premios mayores a 182 UVT: documentos básicos + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días). En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria dentro de un plazo máximo de ocho días hábiles.
