Super Astro Sol resultado del último sorteo hoy lunes 6 de octubre de 2025

El Super Astro Sol se ha consolidado como uno de los juegos de azar más populares en Colombia, cautivando a miles de apostadores gracias a su original propuesta que combina un número de cuatro cifras con un signo zodiacal. Esta fusión entre fortuna y astrología hace que cada sorteo esté lleno de emoción, expectativa y diversión para sus jugadores.
Número ganador de Super Astro Sol hoy, lunes 6 de octubre de 2025
El número ganador del chance Super Astro Sol de este lunes 6 de octubre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
- Número ganador:
- Dos últimas cifras:
- Tres últimas cifras:
- Signo zodiacal:
Cómo se juega el Super Astro Sol
Una de las claves del éxito de este juego es su mecánica sencilla y accesible, ideal tanto para quienes ya tienen experiencia en el chance como para quienes participan por primera vez. Jugar es muy fácil:
- Elegir un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999.
- Seleccionar uno de los 12 signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.
- Activar la opción “Todos los signos”, que permite jugar el mismo número con los 12 signos al mismo tiempo.
- Definir el valor de la apuesta y realizar hasta cuatro jugadas en un solo tiquete.
Desde julio de 2025, el sorteo del Super Astro Sol se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p.m., brindando más oportunidades a los fanáticos del juego para poner a prueba su suerte.
Valores de apuesta
El Super Astro Sol destaca por su flexibilidad y accesibilidad, adaptándose a distintos presupuestos:
- Apuesta mínima: $500 pesos por tiquete.
- Apuesta máxima: $10.000 pesos por jugada.
Los tiquetes pueden adquirirse en puntos de venta autorizados en todo el país, lo que garantiza comodidad y cobertura nacional para participar sin complicaciones.
Cómo reclamar un premio
Los afortunados ganadores deben acudir a un punto autorizado con los siguientes documentos:
- Tiquete original en buen estado.
- Documento de identidad original y fotocopia legible.
De acuerdo con el monto del premio, se solicitan algunos requisitos adicionales:
- Premios menores a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.
- Premios entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT diligenciado.
- Premios mayores a 182 UVT: documentos básicos + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días). En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria dentro de un plazo máximo de ocho días hábiles.