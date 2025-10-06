Super Astro Sol resultado del último sorteo hoy lunes 6 de octubre de 2025

El Super Astro Sol se ha consolidado como uno de los juegos de azar más populares en Colombia, cautivando a miles de apostadores gracias a su original propuesta que combina un número de cuatro cifras con un signo zodiacal. Esta fusión entre fortuna y astrología hace que cada sorteo esté lleno de emoción, expectativa y diversión para sus jugadores.

Número ganador de Super Astro Sol hoy, lunes 6 de octubre de 2025

El número ganador del chance Super Astro Sol de este lunes 6 de octubre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

Cómo se juega el Super Astro Sol

Una de las claves del éxito de este juego es su mecánica sencilla y accesible, ideal tanto para quienes ya tienen experiencia en el chance como para quienes participan por primera vez. Jugar es muy fácil:



Elegir un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999. Seleccionar uno de los 12 signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis. Activar la opción “Todos los signos”, que permite jugar el mismo número con los 12 signos al mismo tiempo. Definir el valor de la apuesta y realizar hasta cuatro jugadas en un solo tiquete.

Desde julio de 2025, el sorteo del Super Astro Sol se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p.m., brindando más oportunidades a los fanáticos del juego para poner a prueba su suerte.



Valores de apuesta

El Super Astro Sol destaca por su flexibilidad y accesibilidad, adaptándose a distintos presupuestos:



Apuesta mínima: $500 pesos por tiquete.

Apuesta máxima: $10.000 pesos por jugada.

Los tiquetes pueden adquirirse en puntos de venta autorizados en todo el país, lo que garantiza comodidad y cobertura nacional para participar sin complicaciones.



Cómo reclamar un premio

Los afortunados ganadores deben acudir a un punto autorizado con los siguientes documentos:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original y fotocopia legible.

De acuerdo con el monto del premio, se solicitan algunos requisitos adicionales:

