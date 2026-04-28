Super Astro Sol resultado del último sorteo hoy, martes 28 de abril de 2026

El Super Astro Sol se consolida como una de las modalidades de chance más llamativas en Colombia, gracias a su dinámica que combina un número de cuatro cifras (del 0000 al 9999) con un signo zodiacal.



Número ganador de Super Astro Sol, martes 28 de abril

El número ganador del chance Super Astro Sol de este martes 28 de abril de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a quienes acertaron! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

Cómo se juega el chance Astro Sol

Participar en Super Astro Sol es sencillo y ofrece varias alternativas:



Elegir un número: el jugador debe seleccionar un número de cuatro cifras. Seleccionar un signo zodiacal: puede escoger uno de los doce signos disponibles. Opción “Todos los Signos”: permite aumentar las probabilidades de ganar. Múltiples apuestas: se pueden realizar hasta cuatro jugadas por tiquete.

Cuánto cuesta apostar

El juego se destaca por su accesibilidad económica:



Apuesta mínima: $500 pesos. Apuesta máxima: $10.000 pesos.

Esto permite que personas con distintos presupuestos puedan participar.



¿Dónde se puede jugar Super Astro?

Los tiquetes están disponibles en puntos de venta físicos autorizados en todo el país, lo que garantiza cobertura nacional y fácil acceso para los jugadores.

Para ganar, es necesario acertar el número en el orden exacto (de izquierda a derecha) junto con el signo zodiacal elegido. El sorteo puede seguirse en vivo a través de su transmisión oficial.



¿Qué se necesita para reclamar un premio de Super Astro?

El proceso de cobro varía según el valor del premio, pero incluye requisitos claros:

1. Documentos obligatorios:



Tiquete original sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento.

2. Requisitos según el monto ganado:



Menor a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: se debe diligenciar el formato SIPLAFT en el punto de venta.

Mayor a 182 UVT: es necesaria una certificación bancaria reciente, y el pago se realiza por transferencia en aproximadamente 8 días hábiles.

De esta forma, el Super Astro Sol establece condiciones claras tanto para jugar como para reclamar premios, ofreciendo un sistema transparente y confiable para los apostadores en Colombia.