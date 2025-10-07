Super Astro Sol resultado del último sorteo hoy martes 7 de octubre de 2025

El Super Astro Sol se ha posicionado como uno de los juegos de azar más populares en Colombia, conquistando a miles de apostadores con su fórmula única que mezcla la emoción del chance tradicional con el atractivo del zodiaco.

Cada sorteo combina un número de cuatro cifras con uno de los doce signos zodiacales, creando una experiencia cargada de expectativa, intuición y buena fortuna.

Número ganador de hoy, martes 7 de octubre de 2025

El número ganador del chance Super Astro Sol de este martes 7 de octubre de 2025 es el (en minutos).¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

Cómo se juega el Super Astro Sol

Parte del éxito de este juego radica en su mecánica sencilla y accesible, diseñada tanto para los apostadores experimentados como para quienes participan por primera vez. Para jugar, solo se deben seguir estos pasos:



Elegir un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999. Seleccionar uno de los 12 signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis. Activar la opción “Todos los signos”, que permite jugar el mismo número con los 12 signos simultáneamente. Definir el valor de la apuesta y realizar hasta cuatro jugadas en un solo tiquete.

Desde julio de 2025, el sorteo del Super Astro Sol se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p.m., ofreciendo más oportunidades para probar la suerte y disfrutar de la experiencia.



Valores de apuesta

El Super Astro Sol es un juego flexible y asequible, ideal para distintos tipos de jugadores y presupuestos:



Apuesta mínima: $500 pesos por tiquete.

Apuesta máxima: $10.000 pesos por jugada.

Los tiquetes se pueden comprar en puntos de venta autorizados en todo el país, lo que garantiza una participación fácil y segura en cada sorteo.



Cómo reclamar un premio

Si la suerte sonríe, los ganadores deben presentarse en un punto autorizado con los siguientes documentos:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original y una fotocopia legible.

Dependiendo del valor del premio, se deben cumplir algunos requisitos adicionales:

