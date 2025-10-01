Super Astro Sol resultado del último sorteo hoy miércoles 1 de octubre de 2025

El Super Astro Sol se ha convertido en una de las apuestas más populares entre los colombianos. Su atractivo está en combinar un número de cuatro cifras con los signos zodiacales, lo que hace que cada sorteo se viva con expectativa y emoción.

El número ganador del chance Super Astro Sol de este lunes 1 de octubre de 2025 es el (en minutos).¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

Cómo se juega

La dinámica del Super Astro Sol es sencilla y accesible para cualquier persona, sin importar si tiene experiencia previa en juegos de azar. Para participar, el apostador debe:



Escoger un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999.

Seleccionar uno de los 12 signos zodiacales (Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis).

Activar la opción “Todos los signos”, con la cual el mismo número participa en los 12 signos de forma simultánea.

Definir el valor de la apuesta y realizar hasta cuatro jugadas en un mismo tiquete.

Desde julio de 2025, los sorteos se llevan a cabo de lunes a sábado a las 4:00 p.m., lo que amplía las oportunidades para quienes buscan poner a prueba su suerte.



Valores de apuesta

El Super Astro Sol destaca por su flexibilidad y accesibilidad:



Apuesta mínima: $500 pesos por tiquete.

Apuesta máxima: $10.000 pesos por jugada.

Los tiquetes están disponibles en puntos de venta autorizados en todo el país, garantizando que cualquier persona interesada pueda participar sin importar la región en la que se encuentre.



Cómo reclamar un premio

Para reclamar un premio es obligatorio presentar el tiquete original en buen estado, junto con el documento de identidad y una fotocopia legible. Dependiendo del valor del premio, los requisitos pueden variar:

