Super Astro Sol resultado del último sorteo hoy miércoles 24 de septiembre de 2025

El Super Astro Sol se ha consolidado como una de las apuestas más populares en Colombia gracias a su dinámica innovadora, que combina un número de cuatro cifras con un signo zodiacal.

Esta propuesta no solo amplía las posibilidades de ganar, sino que también integra el atractivo de la astrología, lo que la convierte en una experiencia más emocionante para los jugadores.

Número ganador de Super Astro Sol hoy, miércoles 24 de septiembre

El número ganador del chance Super Astro Sol de este miércoles 24 de septiembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

Cómo se juega el Super Astro Sol

La mecánica del juego es sencilla y accesible para todos:



Escoger un número de cuatro cifras entre el 0000 y el 9999.

Seleccionar uno de los 12 signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

Optar por la modalidad “Todos los signos”, que permite jugar el mismo número con los 12 signos al mismo tiempo.

Realizar la apuesta, con la opción de incluir hasta cuatro jugadas en un mismo tiquete.

Desde julio de 2025, el sorteo se lleva a cabo de lunes a sábado a las 4:00 p.m., lo que brinda más oportunidades de probar la suerte semana tras semana.



Valores de apuesta

El Super Astro Sol se caracteriza por ser flexible y accesible para todos los bolsillos:



Apuesta mínima por tiquete: $500 pesos.

Apuesta máxima por jugada: $10.000 pesos.

Los tiquetes se pueden adquirir en puntos de venta autorizados en todo el país, garantizando acceso a jugadores en todas las regiones de Colombia.



Cómo reclamar un premio

Para cobrar un premio, es indispensable presentar el tiquete original en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras, junto con el documento de identidad y una fotocopia legible.

Dependiendo del valor del premio, medido en UVT (Unidad de Valor Tributario), los requisitos varían:

