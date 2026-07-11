Super Astro Sol resultado del último sorteo hoy sábado 11 de julio de 2026

El Super Astro Sol continúa destacándose como uno de los juegos de suerte y azar más llamativos de Colombia por su dinámica, que combina un número de cuatro cifras con un signo zodiacal.

Resultado del Super Astro Sol hoy, sábado 11 de julio de 2026

El resultado oficial del Super Astro Sol, juego de cobertura nacional en Colombia, para este sábado 11 de julio de 2026 dejó como ganadora la combinación (en minutos).



Número ganador: (en minutos)

Dos últimas cifras: (en minutos)

Tres últimas cifras: (en minutos)

Signo zodiacal: (en minutos)



Cómo jugar al Super Astro Sol

Para participar en este juego, cada apostador debe seleccionar un número de cuatro cifras y un signo del zodiaco, formando así la combinación con la que competirá en el sorteo.

Las reglas básicas son las siguientes:



Elegir un número entre 0000 y 9999. Seleccionar uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis. También está disponible la opción "Todos los signos", que permite jugar el mismo número sin escoger un signo específico. Cada tiquete admite hasta cuatro apuestas diferentes.

Esta modalidad brinda mayor flexibilidad para crear distintas combinaciones en una sola compra.



Cuánto cuesta jugar Super Astro Sol

Los valores de apuesta permiten que personas con diferentes presupuestos puedan participar en cada sorteo.



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos.

$500 pesos colombianos. Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos.

Para garantizar la validez de la apuesta, se recomienda adquirir el tiquete únicamente en establecimientos autorizados.

Cómo reclamar un premio

Las personas que resulten ganadoras deberán presentar la documentación requerida por la entidad operadora para iniciar el proceso de cobro.

Documentos básicos



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos según el valor del premio



Premios menores a 48 UVT: únicamente requieren la documentación básica.

únicamente requieren la documentación básica. Premios entre 48 y 181 UVT: es obligatorio diligenciar el formulario SIPLAFT.

es obligatorio diligenciar el formulario SIPLAFT. Premios superiores a 182 UVT: además de los documentos anteriores, se debe presentar una certificación bancaria vigente y el pago se realiza mediante transferencia.

Cumplir con estos requisitos facilita la validación de la información y agiliza el proceso de entrega del premio.

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Con una dinámica diferente a la de los chances tradicionales, sorteos diarios y la posibilidad de combinar números con signos zodiacales, el Super Astro Sol continúa siendo una de las opciones favoritas entre los aficionados a los juegos de azar en Colombia.