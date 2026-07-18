Super Astro Sol resultado del último sorteo hoy sábado 18 de julio de 2026

El Super Astro Sol continúa posicionándose como uno de los juegos de suerte y azar más innovadores de Colombia gracias a una mecánica que combina un número de cuatro cifras con un signo zodiacal. Esta modalidad de cobertura nacional atrae diariamente a miles de participantes que esperan conocer la combinación ganadora del sorteo.

Su formato, diferente al de los chances tradicionales, y las diversas posibilidades de apuesta han permitido que se mantenga entre los juegos más consultados por los colombianos.

Resultado del Super Astro Sol hoy, sábado 18 de julio de 2026

El número ganador del chance Super Astro Sol para este sábado 18de julio de 2026 fue el: 8208 - Géminis. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Resultado completo del sorteo



Número ganador: (en minutos)

Dos últimas cifras: (en minutos)

Tres últimas cifras: (en minutos)

Signo zodiacal: (en minutos)

La organización recomienda consultar los resultados únicamente mediante los canales oficiales y conservar el comprobante de apuesta en buen estado para cualquier proceso de validación o reclamación.

Cómo jugar al Super Astro Sol

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Para participar en este juego, cada apostador debe seleccionar un número de cuatro cifras y un signo del zodiaco. El objetivo es acertar la combinación anunciada en el resultado oficial del sorteo.

Para realizar una apuesta es necesario:



Elegir un número entre 0000 y 9999. Seleccionar uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis. También está disponible la opción "Todos los signos", que permite jugar el mismo número con cualquiera de los signos. Cada tiquete admite hasta cuatro apuestas diferentes.

Esta dinámica brinda mayor flexibilidad para crear distintas combinaciones en una misma compra.

Cuánto cuesta jugar Super Astro Sol

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Los valores de apuesta permiten que jugadores con diferentes presupuestos puedan participar en cada sorteo.



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos.

$500 pesos colombianos. Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos.

Se recomienda realizar las apuestas únicamente en establecimientos autorizados para garantizar la validez del tiquete.

Cómo reclamar un premio

Los ganadores deberán presentar la documentación requerida por la entidad operadora para adelantar el proceso de cobro.

Documentos básicos



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos según el valor del premio



Premios menores a 48 UVT: solo requieren la documentación básica.

solo requieren la documentación básica. Premios entre 48 y 181 UVT: es obligatorio diligenciar el formulario SIPLAFT.

es obligatorio diligenciar el formulario SIPLAFT. Premios superiores a 182 UVT: además de los documentos anteriores, se debe presentar una certificación bancaria vigente y el pago se realiza mediante transferencia. Cumplir con estos requisitos facilita la validación de la información y agiliza la entrega del premio correspondiente.

Con una mecánica que une números y signos zodiacales, sorteos diarios y múltiples alternativas de apuesta, el Super Astro Sol continúa consolidándose como una de las modalidades de juego favoritas entre los colombianos.