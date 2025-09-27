Super Astro Sol resultado del último sorteo hoy sábado 27 de septiembre de 2025

El Super Astro Sol se mantiene como una de las apuestas más populares en Colombia gracias a su combinación única de número de cuatro cifras y signo zodiacal.

Esta propuesta integra azar y astrología, haciendo que cada sorteo sea más emocionante y aumentando las posibilidades de ganar premios atractivos. Vea el sorteo en vivo aquí:

El número ganador del chance Super Astro Sol de este sábado 27 de septiembre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

Cómo se juega

La dinámica del Super Astro Sol es sencilla y accesible para todo tipo de apostadores:



Elegir un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999. Seleccionar uno de los 12 signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis. Activar la opción “Todos los signos”, que permite jugar el mismo número con los 12 signos al mismo tiempo. Definir el monto de la apuesta y realizar hasta cuatro jugadas por tiquete.

Desde julio de 2025, los sorteos se realizan de lunes a sábado a las 4:00 p.m., ofreciendo más oportunidades de probar la suerte cada semana.



Valores de apuesta

El Super Astro Sol es accesible para todos los jugadores:



Apuesta mínima: $500 pesos por tiquete.

$500 pesos por tiquete. Apuesta máxima: $10.000 pesos por jugada.

Los tiquetes están disponibles en puntos de venta autorizados en todo el país, lo que garantiza acceso para jugadores en todas las regiones de Colombia.



Cómo reclamar un premio

Para cobrar un premio, los ganadores deben presentar:



Tiquete original en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras.

Documento de identidad y fotocopia legible.

Dependiendo del valor del premio (en UVT), se requieren documentos adicionales:



Menor a 48 UVT: solo documentos básicos.

solo documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT diligenciado en el punto de venta.

documentos básicos + Formato SIPLAFT diligenciado en el punto de venta. Mayor a 182 UVT: documentos básicos + certificación bancaria vigente (máximo 30 días). El pago se realiza por transferencia bancaria en aproximadamente ocho días hábiles.

Con su combinación de números y signos zodiacales, y premios accesibles para todos, el Super Astro Sol continúa siendo una de las opciones favoritas para los aficionados al azar en todo el país.