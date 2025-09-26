Super Astro Sol resultado del último sorteo hoy viernes 26 de septiembre de 2025

El Super Astro Sol continúa posicionándose como una de las apuestas favoritas en Colombia gracias a su dinámica innovadora, que combina un número de cuatro cifras con un signo zodiacal.
Esta mezcla de azar y astrología no solo amplía las oportunidades de ganar, sino que también convierte cada sorteo en una experiencia emocionante para los jugadores. Vea el sorteo en vivo aquí:
Número ganador de hoy, viernes 26 de septiembre de 2025
El número ganador del chance Super Astro Sol de este viernes 26 de septiembre de 2025 es el XXXX ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
- Número ganador:
- Dos últimas cifras:
- Tres últimas cifras:
- Signo zodiacal:
Cómo se juega el Super Astro Sol
La mecánica es sencilla y pensada para todo tipo de apostadores:
- Elegir un número de cuatro cifras entre el 0000 y el 9999.
- Seleccionar un signo zodiacal entre los 12 disponibles: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.
- Optar por la modalidad “Todos los signos”, que permite jugar el mismo número con los 12 signos al mismo tiempo.
- Realizar la apuesta, con la posibilidad de incluir hasta cuatro jugadas en un solo tiquete.
Desde julio de 2025, el sorteo se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p.m., ofreciendo más oportunidades para poner a prueba la suerte cada semana.
Valores de apuesta
El Super Astro Sol es flexible y accesible para todos los bolsillos:
- Apuesta mínima por tiquete: $500 pesos.
- Apuesta máxima por jugada: $10.000 pesos.
Los tiquetes están disponibles en puntos de venta autorizados en todo el país, garantizando acceso a jugadores de todas las regiones.
Cómo reclamar un premio
Para cobrar un premio es necesario presentar:
- El tiquete original en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras.
- Documento de identidad y fotocopia legible.
Según el valor del premio, medido en UVT (Unidad de Valor Tributario), los requisitos varían:
- Menor a 48 UVT: documentos básicos.
- Entre 48 y 181 UVT: diligenciar el Formato SIPLAFT en el punto de venta.
- Mayor a 182 UVT: presentar una certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días). En este caso, el pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.
Con su mezcla de números, signos zodiacales y premios atractivos, el Super Astro Sol sigue conquistando a los amantes del azar en todo el país.