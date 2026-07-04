Super Astro Sol resultado del último sorteo hoy sábado 4 de julio de 2026

El Super Astro Sol continúa destacándose como uno de los juegos de azar más llamativos en Colombia. Su dinámica, que combina un número de cuatro cifras con un signo del zodiaco, lo diferencia de los chances tradicionales y hace que miles de jugadores consulten diariamente los resultados oficiales.

Resultado del Super Astro Sol hoy, sábado 4 de julio de 2026

El número ganador del Super Astro Sol de este sábado 4 de julio de 2026 es el en minutos. La organización recomienda revisar el resultado únicamente en los canales oficiales y verificar el tiquete en un punto autorizado para confirmar cualquier premio.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

¿A qué hora juega el Super Astro Sol?

Desde julio de 2025, el sorteo del Super Astro Sol se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p. m.. Minutos después de cada jornada, los resultados oficiales se publican en canales autorizados y puntos de venta, permitiendo una consulta rápida y confiable.



¿Cómo jugar al Super Astro Sol?

La mecánica del Super Astro Sol es sencilla y permite participar en pocos pasos. Cada jugador debe seleccionar un número de cuatro cifras y asociarlo a uno de los doce signos del zodiaco para competir por el premio mayor.

Para participar es necesario:



Elegir un número entre 0000 y 9999. Seleccionar uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis. También es posible escoger la modalidad "Todos los signos", que permite jugar el mismo número sin depender de un signo específico. Definir el valor de la apuesta. Registrar hasta cuatro jugadas diferentes en un mismo tiquete.

Esta modalidad ofrece múltiples combinaciones para aumentar las posibilidades de participación.

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¿Cuánto cuesta jugar Super Astro Sol?

El juego cuenta con montos de apuesta accesibles para diferentes presupuestos, facilitando la participación de un amplio número de jugadores.:



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos.

$500 pesos colombianos. Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos.

Para garantizar la validez de la apuesta, se recomienda adquirir el tiquete únicamente en establecimientos autorizados.

¿Cómo reclamar un premio?

Los jugadores que resulten ganadores deberán presentar la documentación requerida para realizar el proceso de cobro.

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Documentos básicos



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos según el valor del premio



Premios menores a 48 UVT: únicamente requieren la documentación básica.

únicamente requieren la documentación básica. Premios entre 48 y 181 UVT: es obligatorio diligenciar el formulario SIPLAFT.

es obligatorio diligenciar el formulario SIPLAFT. Premios superiores a 182 UVT: además de los documentos anteriores, se debe presentar una certificación bancaria vigente y el pago se realiza mediante transferencia bancaria.

Gracias a su combinación de números y signos zodiacales, el Super Astro Sol continúa consolidándose como una de las modalidades de juego favoritas entre quienes buscan una experiencia diferente dentro de los sorteos de azar en Colombia.