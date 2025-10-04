Super Astro Sol resultado del último sorteo hoy sábado 4 de octubre de 2025

El Super Astro Sol se ha convertido en uno de los juegos de azar más queridos de Colombia, conquistando a miles de jugadores por su dinámica innovadora que combina un número de cuatro cifras con un signo zodiacal.

El número ganador del chance Super Astro Sol de este sábado 4 de octubre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

Cómo se juega el Super Astro Sol

Una de las principales razones del éxito del Super Astro Sol es su mecánica sencilla, pensada tanto para jugadores experimentados como para quienes se acercan por primera vez al mundo del chance. Para participar, basta con seguir estos pasos:



Elegir un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999. Seleccionar uno de los 12 signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis. Activar la opción “Todos los signos”, que permite jugar el mismo número con los 12 signos a la vez. Definir el valor de la apuesta y realizar hasta cuatro jugadas en un solo tiquete.

Desde julio de 2025, el sorteo del Super Astro Sol se lleva a cabo de lunes a sábado a las 4:00 p.m., ampliando las oportunidades para quienes disfrutan de este juego.



Valores de apuesta

El Super Astro Sol es un chance accesible y flexible, ideal para todo tipo de presupuestos:



Apuesta mínima: $500 pesos por tiquete.

$500 pesos por tiquete. Apuesta máxima: $10.000 pesos por jugada.

Los tiquetes se pueden adquirir en puntos de venta autorizados en todo el país, garantizando cobertura nacional y facilidad para participar.



Cómo reclamar un premio

Los ganadores deben acercarse a un punto autorizado con los siguientes documentos:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original y fotocopia legible.

Según el monto del premio, se aplican los siguientes requisitos adicionales:



Menor a 48 UVT: documentos básicos.

documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT diligenciado.

documentos básicos + Formato SIPLAFT diligenciado. Mayor a 182 UVT: documentos básicos + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días). En este caso, el pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo de hasta ocho días hábiles.

Con su propuesta innovadora que une el azar con el mundo zodiacal, el Super Astro Sol sigue consolidándose como uno de los juegos más emocionantes y preferidos por los colombianos, ofreciendo premios atractivos y una experiencia única en cada sorteo.