Super Astro Sol resultado del último sorteo hoy viernes 3 de octubre de 2025

El Super Astro Sol se ha convertido en uno de los juegos de azar más populares de Colombia, conquistando a miles de jugadores gracias a su dinámica única: combina un número de cuatro cifras con un signo zodiacal.

Esta fórmula, que mezcla suerte y astrología, hace que cada sorteo sea una experiencia cargada de emoción y expectativa. Vea aquí el sorteo en vivo:

El número ganador del chance Super Astro Sol de este viernes 3 de octubre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

Cómo se juega el Super Astro Sol

Una de las grandes ventajas de este chance es su mecánica sencilla y accesible, ideal tanto para jugadores frecuentes como para quienes se acercan por primera vez:



Elegir un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999. Seleccionar uno de los 12 signos zodiacales (Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis). Activar la opción “Todos los signos”, que permite jugar el mismo número en los 12 signos a la vez. Definir el valor de la apuesta y realizar hasta cuatro jugadas en un solo tiquete.

Desde julio de 2025, el sorteo del Super Astro Sol se lleva a cabo de lunes a sábado a las 4:00 p.m., ampliando las oportunidades de participación.



Valores de apuesta

El Super Astro Sol es accesible para todos los bolsillos:



Apuesta mínima: $500 pesos por tiquete.

$500 pesos por tiquete. Apuesta máxima: $10.000 pesos por jugada.

Los tiquetes se pueden adquirir en los puntos autorizados en todo el país, lo que garantiza cobertura nacional y facilidad de acceso.



Cómo reclamar un premio

Para cobrar un premio, los ganadores deben acercarse a un punto autorizado con los siguientes documentos:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original y fotocopia legible.

Según el valor del premio, los requisitos adicionales son:



Menor a 48 UVT: solo documentos básicos.

solo documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT diligenciado.

documentos básicos + Formato SIPLAFT diligenciado. Mayor a 182 UVT: documentos básicos + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días). En este caso, el pago se realiza por transferencia bancaria en un plazo de hasta 8 días hábiles.

Con su propuesta innovadora, que une la emoción del azar con el simbolismo zodiacal, el Super Astro Sol sigue consolidándose como uno de los juegos favoritos en Colombia, ofreciendo premios atractivos y una experiencia diferente en cada sorteo.