Super Astro Sol resultado del último sorteo hoy jueves 2 de octubre de 2025

El Super Astro Sol se ha consolidado como uno de los juegos de azar más populares en Colombia.

Esto es gracias a su dinámica única que combina un número de cuatro cifras con un signo zodiacal. Esta mezcla hace que cada sorteo se viva con expectativa y emoción en todo el país. Vea aquí el sorteo en vivo:

El número ganador del chance Super Astro Sol de este jueves 2 de octubre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

Cómo se juega el Super Astro Sol

La mecánica del juego es sencilla y accesible para cualquier persona, incluso para quienes no tienen experiencia en apuestas. Los pasos básicos son:



Escoger un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999. Seleccionar uno de los 12 signos zodiacales (Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis). Activar la opción “Todos los signos”, que permite jugar el mismo número en los 12 signos al mismo tiempo. Definir el valor de la apuesta y realizar hasta cuatro jugadas en un mismo tiquete.

Desde julio de 2025, el sorteo se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p.m., lo que brinda más oportunidades a los jugadores de probar su suerte.



Valores de apuesta

El Super Astro Sol se caracteriza por su accesibilidad, ya que se ajusta a distintos presupuestos:



Apuesta mínima: $500 pesos por tiquete.

$500 pesos por tiquete. Apuesta máxima: $10.000 pesos por jugada.

Los tiquetes están disponibles en puntos de venta autorizados en todo el país, garantizando que cualquier persona pueda participar sin importar la región donde se encuentre.



Cómo reclamar un premio

Para cobrar un premio, es obligatorio presentar el tiquete original en buen estado, junto con el documento de identidad y una fotocopia legible. Según el valor del premio, los requisitos varían:



Menor a 48 UVT: solo los documentos básicos.

solo los documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT diligenciado en el punto de venta.

documentos básicos + Formato SIPLAFT diligenciado en el punto de venta. Mayor a 182 UVT: documentos básicos + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días). En este último caso, el pago se efectúa por transferencia bancaria en un plazo estimado de ocho días hábiles.

Con su innovadora combinación de números y astrología, el Super Astro Sol sigue ganando adeptos en todo el país, ofreciendo emoción, premios atractivos y múltiples formas de participación.