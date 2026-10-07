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Blu Radio  / Economía  / Juegos de azar  / Último sorteo del Caribeña Día: resultado de hoy miércoles 7 de octubre de 2026

Último sorteo del Caribeña Día: resultado de hoy miércoles 7 de octubre de 2026

De lunes a sábado, a las 2:30 p. m., se juega el chance Caribeña Día. Aquí puede consultar el número que salió favorecido en el sorteo de hoy, miércoles 7 de octubre de 2026.

El chance Caribeña Día, uno de los juegos de azar más tradicionales de Colombia, se sortea de lunes a sábado.
El chance Caribeña Día, uno de los juegos de azar más tradicionales de Colombia, se sortea de lunes a sábado.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 7 de oct, 2026

Por la regularidad de sus sorteos y la rapidez con la que se pueden revisar los resultados oficiales, el Caribeña Día se mantiene como uno de los chances más tradicionales y buscados en Colombia.

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Resultado del último sorteo de Paisita Día hoy miércoles 7 de octubre de 2026

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El número que salió ganador en el chance Caribeña Día de este miércoles 7 de octubre de 2026 es el (resultado en breve). ¡Felicitaciones a quienes acertaron! Le sugerimos confirmar con su vendedor si su tiquete resultó premiado.

  • Número ganador:
  • Dos últimas cifras:
  • Tres últimas cifras:
  • La quinta:

Reglas para cobrar un premio del Caribeña Día

El cobro varía según el monto ganado, pero hay documentos básicos que siempre se deben llevar:

  • Documento de identidad original.
  • Fotocopia legible del documento de identidad.
  • Tiquete original en buen estado, sin tachones ni enmendaduras.

Según el valor del premio, pueden exigirse requisitos adicionales:

  • Premios mayores a 182 UVT: es obligatoria una certificación bancaria vigente, expedida máximo 30 días antes. El pago se hace por transferencia bancaria y puede tardar cerca de ocho días hábiles.
  • Premios entre 48 y 181 UVT: se debe llenar el formulario SIPLAFT en el punto de venta.
  • Premios menores a 48 UVT: basta con los documentos básicos.

Cuánto vale apostar en el Caribeña Día

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Parte de su popularidad se explica por lo asequible que resulta. Cada jugador puede ajustar su apuesta a su presupuesto:

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  • Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos.
  • Apuesta mínima: $500 pesos colombianos.

Modalidades del chance Caribeña Día

El juego permite apostar según distintas estrategias y niveles de riesgo. El premio depende de cuántas cifras se acierten y de si coinciden en el orden del resultado oficial.

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Estas son las modalidades más usadas:

  • 1 cifra o uña: se acierta solo la última cifra.
  • 2 cifras o pata: se aciertan las dos últimas cifras en el orden exacto.
  • 3 cifras combinado: se aciertan las tres cifras sin importar el orden.
  • 3 cifras directo: se aciertan las tres últimas cifras en el orden correcto.
  • 4 cifras combinado: se aciertan las cifras en cualquier orden.
  • 4 cifras directo o superpleno: se acierta el número completo en el orden exacto.

Así, el apostador puede ir por premios más altos o inclinarse por jugadas más simples, con mayores probabilidades de acierto.

Horario del sorteo del Caribeña Día

El sorteo se realiza de lunes a sábado y los resultados oficiales se conocen poco después de las 2:30 p. m. Minutos más tarde, los números ganadores se publican en canales autorizados y puntos de venta, para que los apostadores validen sus jugadas de forma rápida y segura.

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