En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Fondo Milagro
Fomag
Lionel Messi
Selección Colombia
WhatsApp Turismo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Juegos de azar  / Último sorteo del Dorado Tarde, resultado de hoy miércoles 7 de octubre de 2026

Último sorteo del Dorado Tarde, resultado de hoy miércoles 7 de octubre de 2026

De lunes a sábado, a las 3:30 p. m., se juega el chance Dorado Tarde. Aquí puede conocer el número que resultó favorecido en el sorteo de hoy, miércoles 7 de octubre de 2026.

Una persona celebra junto al logo del chance Dorado Tarde, uno de los juegos de azar más populares de Colombia.
Una persona celebra junto al logo del chance Dorado Tarde, uno de los juegos de azar más populares de Colombia.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 7 de oct, 2026

Con presencia en buena parte del país y la facilidad para revisar los resultados oficiales después de cada sorteo, el Dorado Tarde se consolida como uno de los chances más jugados en Colombia.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

Número ganador del Dorado Tarde de hoy

Últimas noticias

Super Astro Sol, uno de los chances más atractivos de Colombia, que se juega de lunes a sábado.
Juegos de azar

Último sorteo del Super Astro Sol: resultado de hoy miércoles 7 de octubre de 2026

El chance Caribeña Día, uno de los juegos de azar más tradicionales de Colombia, se sortea de lunes a sábado.
Juegos de azar

Último sorteo del Caribeña Día: resultado de hoy miércoles 7 de octubre de 2026

Publicidad

El número que salió ganador en el chance Dorado Tarde de este miércoles 7 de octubre de 2026 es el 8033 - 8. La organización felicitó a los ganadores y recomendó confirmar el tiquete en un punto autorizado para saber si resultó premiado.

  • Número ganador: 8033
  • Dos últimas cifras: 33
  • Tres últimas cifras: 033
  • La quinta: 8
Resultado Dorado Tarde.
Resultado Dorado Tarde.

Cómo cobrar un premio del Dorado Tarde

Cuando el premio es igual o superior a $100.000 pesos colombianos, quien lo reclame debe cumplir con los requisitos de Paga Todo:

  • Tener la mayoría de edad.
  • Presentar el tiquete original en buen estado y bien diligenciado.
  • Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía, el único documento válido para el trámite.

Conviene, además, revisar con detalle el estado del tiquete, pues cualquier tachón, enmendadura o inconsistencia puede afectar el pago.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Cuánto paga el Dorado Tarde

Publicidad

El sistema de pagos es uno de los grandes atractivos del juego, pues también reconoce aciertos parciales. El premio depende de la modalidad elegida y de cuántas cifras se acierten.

Por cada peso apostado, el plan de premios es el siguiente:

  • 1 cifra (uña): paga 5 veces lo apostado.
  • 2 últimas cifras (pata): paga 50 veces lo apostado.
  • 3 últimas cifras combinadas: paga 83 veces lo apostado.
  • 3 últimas cifras directas: paga 400 veces lo apostado.
  • 4 cifras combinadas: paga 208 veces lo apostado.
  • 4 cifras directas: paga 4.500 veces lo apostado.

Horario del sorteo del Dorado Tarde

Publicidad

El sorteo se realiza de lunes a sábado, a las 3:30 p. m. Pocos minutos después, los resultados oficiales se publican en canales autorizados y puntos de venta. Los domingos y festivos no hay sorteo.

Relacionados

Resultados del chance

Chances y Loterías

Dorado Tarde

Publicidad

Publicidad

Publicidad