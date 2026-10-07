Último sorteo del Dorado Tarde, resultado de hoy miércoles 7 de octubre de 2026

Con presencia en buena parte del país y la facilidad para revisar los resultados oficiales después de cada sorteo, el Dorado Tarde se consolida como uno de los chances más jugados en Colombia.

Número ganador del Dorado Tarde de hoy

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El número que salió ganador en el chance Dorado Tarde de este miércoles 7 de octubre de 2026 es el 8033 - 8. La organización felicitó a los ganadores y recomendó confirmar el tiquete en un punto autorizado para saber si resultó premiado.



Número ganador: 8033

Dos últimas cifras: 33

Tres últimas cifras: 033

La quinta: 8

Resultado Dorado Tarde.

Cómo cobrar un premio del Dorado Tarde

Cuando el premio es igual o superior a $100.000 pesos colombianos, quien lo reclame debe cumplir con los requisitos de Paga Todo:



Tener la mayoría de edad.

Presentar el tiquete original en buen estado y bien diligenciado.

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía, el único documento válido para el trámite.

Conviene, además, revisar con detalle el estado del tiquete, pues cualquier tachón, enmendadura o inconsistencia puede afectar el pago.

Cuánto paga el Dorado Tarde

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El sistema de pagos es uno de los grandes atractivos del juego, pues también reconoce aciertos parciales. El premio depende de la modalidad elegida y de cuántas cifras se acierten.

Por cada peso apostado, el plan de premios es el siguiente:



1 cifra (uña): paga 5 veces lo apostado.

2 últimas cifras (pata): paga 50 veces lo apostado.

3 últimas cifras combinadas: paga 83 veces lo apostado.

3 últimas cifras directas: paga 400 veces lo apostado.

4 cifras combinadas: paga 208 veces lo apostado.

4 cifras directas: paga 4.500 veces lo apostado.

Horario del sorteo del Dorado Tarde

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El sorteo se realiza de lunes a sábado, a las 3:30 p. m. Pocos minutos después, los resultados oficiales se publican en canales autorizados y puntos de venta. Los domingos y festivos no hay sorteo.