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Blu Radio  / Economía  / Juegos de azar  / Último sorteo del Sinuano Día, resultado de hoy miércoles 7 de octubre de 2026

Último sorteo del Sinuano Día, resultado de hoy miércoles 7 de octubre de 2026

Cada tarde, a las 2:30 p. m., se juega el chance Sinuano Día. Aquí puede conocer el número que resultó favorecido en el sorteo de hoy, miércoles 7 de octubre de 2026.

El Sinuano Día, un clásico de las apuestas en la Costa Caribe, juega todos los días.
El Sinuano Día, un clásico de las apuestas en la Costa Caribe, juega todos los días.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 7 de oct, 2026

Con miles de seguidores a diario, en especial en Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico, el Sinuano Día se ha ganado un lugar entre los chances más populares de la Costa Caribe colombiana.

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Número ganador del Sinuano Día de hoy

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El número que salió ganador en el chance Sinuano Día de este miércoles 7 de octubre de 2026 es el (resultado en breve). ¡Felicitaciones a quienes acertaron! Le sugerimos confirmar con su vendedor si su tiquete resultó premiado.

  • Número ganador:
  • Dos últimas cifras:
  • Tres últimas cifras:
  • La quinta:

Horario del sorteo del Sinuano Día

El sorteo se realiza todos los días. Una vez termina, a partir de las 2:30 p. m., ya es posible consultar los resultados oficiales.

Requisitos para cobrar un premio del Sinuano Día

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El trámite cambia según el monto ganado, aunque hay documentos básicos que se exigen siempre.

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Documentos que se piden en todos los casos

  • Documento de identidad original.
  • Fotocopia legible del documento de identidad.
  • Tiquete original bien diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Premios superiores a 182 UVT

Además de todos los documentos anteriores, el ganador debe entregar una certificación bancaria con vigencia máxima de 30 días, expedida a nombre de quien registró el tiquete.

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Premios entre 48 y 181 UVT

A los requisitos fundamentales se suma el Formato SIPLAFT, que se obtiene en los puntos de venta autorizados.

Premios inferiores a 48 UVT

Basta con presentar los documentos básicos ya mencionados.

Modalidades del chance Sinuano Día

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El juego reparte premios según cuántas cifras se acierten y si coinciden en el orden del número ganador.

  • Una cifra o uña: se acierta solo la última cifra del número ganador.
  • Dos cifras o pata: se aciertan las dos últimas cifras tal como salieron en el sorteo.
  • Combinado tres cifras: se gana con las tres últimas cifras en cualquier orden.
  • Tres cifras directo: se aciertan las tres últimas cifras en el orden exacto del resultado.
  • Combinado cuatro cifras: el premio es para quien acierte las cuatro cifras, sin importar el orden.
  • Cuatro cifras directo o superpleno: se deben acertar las cuatro cifras en el mismo orden en que salieron.
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Chances y Loterías

Sinuano día

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