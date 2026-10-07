Último sorteo del Sinuano Día, resultado de hoy miércoles 7 de octubre de 2026

Con miles de seguidores a diario, en especial en Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico, el Sinuano Día se ha ganado un lugar entre los chances más populares de la Costa Caribe colombiana.

Número ganador del Sinuano Día de hoy

Publicidad

El número que salió ganador en el chance Sinuano Día de este miércoles 7 de octubre de 2026 es el (resultado en breve). ¡Felicitaciones a quienes acertaron! Le sugerimos confirmar con su vendedor si su tiquete resultó premiado.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horario del sorteo del Sinuano Día

El sorteo se realiza todos los días. Una vez termina, a partir de las 2:30 p. m., ya es posible consultar los resultados oficiales.



Requisitos para cobrar un premio del Sinuano Día

El trámite cambia según el monto ganado, aunque hay documentos básicos que se exigen siempre.

Publicidad

Documentos que se piden en todos los casos



Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Tiquete original bien diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Premios superiores a 182 UVT

Además de todos los documentos anteriores, el ganador debe entregar una certificación bancaria con vigencia máxima de 30 días, expedida a nombre de quien registró el tiquete.

Publicidad

Premios entre 48 y 181 UVT

A los requisitos fundamentales se suma el Formato SIPLAFT, que se obtiene en los puntos de venta autorizados.

Premios inferiores a 48 UVT

Basta con presentar los documentos básicos ya mencionados.

Modalidades del chance Sinuano Día

Publicidad

El juego reparte premios según cuántas cifras se acierten y si coinciden en el orden del número ganador.

