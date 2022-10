Juez de ejecución de penas negó tutela que pretendía frenar la venta de Isagen

En la acción que fue presentada por Luis Eduardo Hincapié, se argumentaba que tanto la presidencia de la República como el Ministerio de Hacienda habían vulnerado el debido proceso y el acceso a la administración de justicia, tras haber programado la venta de Isagen para el 13 de enero, sin que existiera en este sentido, un fallo de fondo del Consejo de Estado.



El funcionario no solo estimó que el accionante por no ser parte en el proceso no podía interponer ninguna acción o recurso, que no se acreditó de forma correcta los derechos vulnerados, sino que debió haber presentado primero una demanda de nulidad ante instancias de lo contencioso administrativo, lo que podría tumbar la anunciada 'tutelatón' que impulsa la ONG Justicia Tributaria.



de Isagen), dijo que pese al falló que negó la acción de tutela interpuesta por un ciudadano, no todo está perdido en la lucha por frenar la venta este activo.



Acosta señaló que todavía tienen la esperanza de que se pueda frenar la venta de la generadora, pero que la balanza está más inclinada hacia el lado del Gobierno.





Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias económicas:





-Camilo Valencia asumirá la presidencia de Pacific Exploration Colombia.





-Finalizó la fusión del Banco Davivienda con Leasing Bolívar.





-Colombianos que ganen sueldos entre $1.500.000 y $1.800.000 empezarían a declarar renta.





-Matrículas de vehículos nuevos en Colombia cayeron 13,1% en 2015, así lo reveló el último informe del sector automotor, realizado por la Andi, Fenalco y Econometría...La ampliación de esta información nos la da José Luis Escobar.





-En 2015 las autoridades aéreas de Colombia aprobaron 57 rutas nuevas a las aerolíneas.





-Matrículas de vehículos nuevos en Colombia cayeron 13,1% en 2015.