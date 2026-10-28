La marca colombiana que vistió a más de 50 jefes de Estado con ropa blindada

La empresa colombiana de protección personal Miguel Caballero, reconocida internacionalmente por diseñar y confeccionar prendas blindadas para más de 50 jefes de Estado, anunció una inversión superior a los $16.000 millones de pesos durante 2026. Según informó la compañía fundada en 1992, estos fondos están destinados a la construcción de una nueva planta y a la adquisición de tecnología para ampliar su capacidad de exportación desde Colombia hacia más de 30 países.

De acuerdo con las cifras suministradas por la organización, un total de 51 jefes de Estado han sido clientes de sus soluciones de vestuario blindado y protección personal. La marca ha consolidado una trayectoria global en el desarrollo de indumentaria capaz de ofrecer seguridad balística con diseños convencionales y de alta costura.

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A nivel nacional, la empresa ha actuado como un proveedor estratégico para las instituciones de control e inteligencia. Según detalló la compañía, a lo largo de su operación ha entregado más de 400.000 chalecos y más de 200.000 camisetas blindadas a la Policía Nacional, las Fuerzas Militares y la Unidad Nacional de Protección (UNP).

El CEO de la compañía, Miguel Caballero, destacó el compromiso de mantener la manufactura en el territorio nacional para garantizar el abastecimiento de los organismos de seguridad. “Es para nosotros motivo de orgullo hacer un producto de calidad internacional completamente desde Colombia, con el que además aportamos a garantizar la autonomía estratégica de nuestro país”, señaló el directivo.



Miguel Caballero, reconocido empresario colombiano Foto: Miguel Caballero

¿En qué consiste la inversión de $16.000 millones en Colombia?

La compañía confirmó que la inyección de capital superior a los $16.000 millones de pesos busca fortalecer la infraestructura industrial ubicada en el municipio de Cota, Cundinamarca, donde actualmente operan tres plantas y se adelanta la construcción de una cuarta sede. La inversión total de este periodo se distribuyó de la siguiente manera:

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Desglose de la inversión tecnológica y física:

$10.000 millones de pesos: destinados a la compra de dos prensas de última tecnología ($5.000 millones cada una) para la fabricación de cascos blindados y placas balísticas de nivel superior.

destinados a la compra de dos prensas de última tecnología ($5.000 millones cada una) para la fabricación de cascos blindados y placas balísticas de nivel superior. $6.000 millones de pesos: utilizados en la adquisición del lote y la construcción de la cuarta planta de producción.

utilizados en la adquisición del lote y la construcción de la cuarta planta de producción. Automatización: integración del primer robot de procesos productivos, el cual incrementa en un 30 % la capacidad de una de sus líneas principales.

Con esta expansión, el complejo industrial sumará 8.000 metros cuadrados y permitirá alcanzar una capacidad de fabricación anual de 240.000 chalecos blindados, 120.000 chaquetas para motociclistas y 36.000 placas de alta resistencia.



¿Cuáles son las proyecciones financieras y de empleo de la marca?

Según las proyecciones de la organización, Miguel Caballero espera cerrar el año 2026 con ventas cercanas a los $150.000 millones de pesos, lo que representa un crecimiento anual superior al 45 % y una meta de comercialización de casi 200.000 chalecos. Cerca del 80 % de los ingresos de la firma provienen de sus operaciones en el mercado internacional.

En cuanto al impacto laboral, la empresa informó que genera cerca de 600 empleos directos, entre ellos 458 operarios de planta, y aproximadamente 300 puestos indirectos. La compañía enfatizó que su fuerza laboral vincula prioritariamente a madres cabeza de hogar en procesos de manufactura técnica.

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Finalmente, la firma reportó que reinvierte más del 40 % de sus utilidades en investigación y desarrollo a través de su unidad MC Armor. A la fecha, la marca cuenta con seis patentes registradas en Colombia, Brasil, Chile, México y Estados Unidos, además de 25 certificaciones internacionales, incluida la norma NIJ 0101.07 obtenida en mayo de 2026.