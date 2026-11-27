El gobierno de Abelardo De La Espriella pidió al Congreso la aprobación de una ley de ajuste fiscal o reforma tributaria para reducir el déficit fiscal en 50 billones de pesos y así enfrentar la crisis fiscal. Sin embargo, a menos de un mes del fin de las sesiones ordinarias del Congreso, solo hay consenso en 45 artículos de la reforma, que recaudarían apenas unos 12 billones de pesos, según fuentes consultadas por Blu Radio.

El Gobierno tiene unas 200 proposiciones pendientes para decidir si les da aval o no y algunos congresistas le han dicho que debe replantear ejes del proyecto porque no tiene los votos para sacarlos adelante.

Publicidad

La oposición ya presentó una propuesta alternativa por 18 billones de pesos y el Centro Democrático presentó opciones que van entre los 10 y los 11 billones de recaudo. Otras bancadas cercanas han pedido replantear desde los impuestos a los licores hasta el incremento de las cotizaciones a salud.

Con los ajustes que han planteado los partidos políticos hasta el momento, los comentarios y objeciones, todo apunta a que el proyecto está perdiendo algunos elementos centrales y que por lo tanto, si no se logran sustituir los ingresos con nuevas propuestas, pues todo este proyecto de ajuste económico va a ser insuficiente. Se va a quedar corto frente a las metas del gobierno y no va a lograr evitar una crisis fiscal ni estabilizar la deuda de Colombia. Aquí la mayor preocupación es que incluso aprobando un proyecto de ajuste económico puede ser que se quede corto y sea insuficiente para evitar que Colombia se asome a un abismo de una crisis de deuda Advirtió el profesor de la Universidad de los Andes, Germán Machado.

Este sábado habrá una reunión de ponentes y otra adicional está prevista para el lunes. Todavía no hay una ponencia mayoritaria y el calendario está cada vez más ajustado.