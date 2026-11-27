Durante la temporada de Black Friday en Colombia, los pedidos en Rappi registran un incremento de hasta el 46 %, con picos cercanos a las 20.000 órdenes diarias, impulsados principalmente por categorías ajenas a la comida preparada. De acuerdo con cifras divulgadas por la plataforma, el cuidado personal y la belleza encabezan el crecimiento de demanda frente al promedio de las cuatro semanas previas, seguidos por artículos de regalo, tecnología, hogar y productos para bebés.

El comportamiento de compra refleja cómo la aplicación se ha consolidado como un canal de abastecimiento inmediato y adelanto de compras navideñas, apoyado en alianzas con comercios como Éxito, Jumbo, Decathlon, Home Sentry, Medipiel, Bella Piel y Línea Estética.

El tiempo es preciado para un repartidor que tiene que cumplir con las metas establecidas por la aplicación Foto: AFP

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¿Cuáles son las categorías y productos más demandados en Rappi durante Black Friday?

Según el balance de consumo de la compañía, el repunte en las órdenes se concentra en cinco segmentos específicos y en productos de alta rotación tanto en comercio electrónico como en entregas ultrarrápidas (Turbo):



Salud y belleza (Health & Beauty): es la categoría de mayor expansión, con un crecimiento del 25 %, impulsada por dermocosmética y cuidado personal.

es la categoría de mayor expansión, con un crecimiento del 25 %, impulsada por dermocosmética y cuidado personal. Regalos y artículos navideños: suben un 15 % por la compra anticipada de obsequios y decoración de fin de año, respaldados por más de 1.000 referencias con descuento entre el 23 y el 29 de noviembre.

suben un 15 % por la compra anticipada de obsequios y decoración de fin de año, respaldados por más de 1.000 referencias con descuento entre el 23 y el 29 de noviembre. Tecnología, hogar y bebés: cada uno de estos rubros crece un 14 %. En tecnología destacan históricamente celulares Samsung Galaxy, computadores portátiles, AirPods, audífonos Sony y freidoras de aire (air fryers).

cada uno de estos rubros crece un 14 %. En tecnología destacan históricamente celulares Samsung Galaxy, computadores portátiles, AirPods, audífonos Sony y freidoras de aire (air fryers). Consumo inmediato en Turbo: en las franjas de descuentos rápidos predominan licores, pasabocas y alimentos básicos como whisky, cerveza, gaseosas, aguacate y frutas y verduras.

Para aprovechar estas ofertas, la plataforma recomendó comparar precios entre comercios dentro de la aplicación, revisar las promociones desde las 8:00 a. m. (cuando inician rebajas en Turbo), aprovechar las "Horas Locas" desde las 2:00 p. m., fijar un presupuesto previo y seguir activaciones especiales como «Prende la linterna» el viernes 27 de noviembre.



¿Cómo funciona el 2 % de cashback para viajar y el ecosistema de puntos en la superapp?

De forma paralela a la jornada de descuentos, Rappi presentó los programas Rappi Loyalty y Pro Rewards para integrar en una sola aplicación distintos sistemas de fidelización en Colombia.

Hasta el 31 de diciembre de 2026, los usuarios con membresía Rappi Pro Black recibirán un 2 % de devolución en RappiCréditos por todas las compras realizadas en restaurantes, Turbo, Shops y demás categorías (con excepción de Rappi Travel, que mantiene su cashback permanente del 5 %). Estos créditos podrán redimirse posteriormente en vuelos y hoteles dentro de Rappi Travel.



Adicionalmente, el nuevo esquema permite a los suscriptores Pro Black vincular sus cuentas de Puntos Colombia, Davipuntos, LATAM Pass, LifeMiles, Marriott Bonvoy o Iberia Club para acumular automáticamente una milla o punto por cada dólar gastado en pedidos iguales o superiores a $50.000, además de sumar Puntos Colombia en compras de Carulla y Éxito con el número de cédula. Por su parte, mediante Pro Rewards, los usuarios Rappi Pro que completen entre cinco y diez pedidos en un mismo comercio aliado (de un grupo superior a 400 marcas gastronómicas) obtendrán créditos equivalentes al valor promedio de sus órdenes.