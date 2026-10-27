Ley de rescate fiscal debe priorizar recortes de gasto y no más impuestos: ANIF

El presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), José Ignacio López, aseguró que la ley de rescate fiscal que el Gobierno espera presentar esta semana debe concentrarse principalmente en reducir el gasto público y mejorar la eficiencia de los recursos del Estado. Aunque reconoció que podrían necesitar medidas para aumentar el recaudo, insistió en que estas no deben convertirse en el eje del ajuste ni frenar el crecimiento de las empresas y el emprendimiento en Colombia.

“Lo que hemos visto en los últimos años es que con la reforma tributaria se penaliza o se carga mucho la actividad formal de emprendimiento y el país ha estado creciendo, digamos, a unas tasas que hacen que la situación fiscal no se no se solucione. Entonces, finalmente, hay que haber un compromiso entre cuánto se quiere más de ingresos y cómo se minimiza ese costo desde el punto de vista de generar los incentivos para que el sector formal y las empresas del país y el emprendimiento siga creciendo”, afirmó López.

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El dirigente gremial explicó que ANIF ya compartió con el Gobierno una serie de propuestas para aumentar los ingresos del Estado sin recurrir necesariamente a nuevos impuestos. Entre ellas está eliminar algunas deducciones tributarias que, según el centro de estudios económicos, no deberían existir. “Eso aumenta el recaudo, pero no genera una señal amplia de qué va a ser más difícil emprender y crecer”, dijo el presidente de la Asociación.

ANIF pide revisar el aumento del salario mínimo

Por otro lado, el presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF) José Ignacio López planteó que la negociación debe partir de criterios técnicos, como la inflación y el crecimiento de la productividad, y tener en cuenta tanto el beneficio para los trabajadores como los posibles efectos sobre los precios y el empleo formal. “En la mesa de concertación debería haber un equilibrio entre el beneficio que ven los hogares cuando se les incrementa el salario versus el costo, vía inflación y el costo de menor formalización y menor empleo”, sostuvo.

El presidente de ANIF agregó que el aumento del salario mínimo de este año no se ha traducido en un crecimiento equivalente del consumo de los hogares. “Este año, el gasto de los hogares está creciendo muy por debajo de lo que creció el incremento del salario mínimo. ¿Y eso eso qué nos indica? Que muchos hogares colombianos no se vieron beneficiados del incremento del salario mínimo, que están viendo cómo la inflación sí afecta a su bolsillo y que están viendo cómo están en riesgo sus puestos de trabajo”, afirmó López.

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A esta discusión del salario mínimo se suma que los expertos, entre esos el presidente de ANIF, proyectan que la inflación cerraría este año en el 6,6 %, en medio de las presiones sobre los servicios, los servicios públicos y los alimentos, estas últimas relacionadas, entre otros factores, con el fenómeno de El Niño. Una de las preocupaciones del gremio es que estos aumentos, que inicialmente podrían ser temporales, terminen prolongándose si se tienen en cuenta de manera excesiva al momento de definir el incremento del salario mínimo para 2027.