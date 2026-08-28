Los cinco destinos internacionales que más reciben giros desde Colombia en plataformas digitales

El uso de plataformas digitales para el movimiento de dinero en Colombia registró un incremento durante los primeros seis meses de 2026. De acuerdo con un informe presentado por la firma de servicios financieros Global66, las transferencias originadas en el país a través de su plataforma alcanzaron los 850 millones de dólares durante el primer semestre del año.

La cifra representa cerca del triple frente a los 300 millones de dólares procesados por esa compañía en el mismo lapso de 2025. El reporte detalla que, del total movilizado, más de 280 millones de dólares correspondieron a remesas, un indicador que creció 2,5 veces en comparación con el año anterior.

Entre enero y junio de 2026 se contabilizaron cerca de tres millones de transacciones procesadas por la firma en el país. Con este volumen de operaciones, Colombia se ubicó como el mercado de mayor expansión en la medición que realiza la plataforma en América Latina, por encima de Chile, Perú y Argentina.



Por qué los colombianos están enviando más dinero fuera del país

El análisis de la compañía de servicios financieros señala que las operaciones hacia el extranjero ya no responden únicamente a giros familiares de subsistencia.

Persona contando dinero colombiano. Foto: Freepik.

Aunque el envío de fondos para gastos de salud, vivienda, educación y alimentación continúa, los usuarios colombianos están utilizando las herramientas de pago internacional para:



Pago de viajes y servicios en el exterior.

Inversiones y transacciones de negocios.

Compras internacionales directas.

Cumplimiento de compromisos financieros en otros países.

Daniel Londoño Tapia, representante de la firma en Colombia, explicó que solo durante el segundo trimestre del año los giros desde el territorio nacional superaron los 485 millones de dólares, lo que triplicó el monto de ese mismo trimestre en 2025.



Principales destinos del dinero que sale de Colombia

El mapa del dinero enviado desde Colombia mantiene a Europa y Norteamérica al frente de las operaciones. Según las cifras del informe corporativo correspondientes al segundo trimestre de 2026, los destinos con mayor recepción de recursos fueron:



España: más de 7 millones de dólares.

Estados Unidos: más de 6 millones de dólares.

México: más de 5 millones de dólares.

Chile: más de 3 millones de dólares.

Canadá: más de 2,5 millones de dólares.

El aumento en la adopción de canales digitales para el envío de recursos coincide con la dinámica general de las remesas hacia el país.



Usuaria utilizando un celular para enviar transferencias de dólares y euros por WhatsApp Imagen generada con Gemini

De acuerdo con datos del Banco de la República citados en el informe, el flujo total de remesas que ingresaron a Colombia durante el primer semestre de 2026 superó los 6.000 millones de dólares.

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Para los colombianos de a pie, la diversificación de estas plataformas implica la opción de realizar pagos o enviar ayuda económica a familiares en el extranjero directamente desde el celular, reduciendo tiempos de trámite y costos de intermediación presencial.

El reporte concluye que los consumidores locales demandan cada vez más mecanismos para operar en múltiples divisas de forma directa ante la integración de sus actividades personales y comerciales con el resto del mundo.