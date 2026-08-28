Iniciativa privada capacitará a emprendedores en Bogotá, Barranquilla y Floridablanca

Durante el segundo semestre de 2026 se pondrá en marcha la iniciativa de inversión social privada Emprender es Crecer Más. El programa, operado por la empresa Parque Arauco en Colombia, extenderá sus actividades a Bogotá, Barranquilla y Floridablanca (Santander) para brindar capacitación y espacios comerciales a emprendedores y MiPymes de forma gratuita.

La estrategia se desarrolla en un contexto de expansión del sector empresarial. Según el Informe de Tejido Empresarial del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, entre enero y junio de 2026 se registraron 1.494.586 microempresas activas en el país, lo que representa un aumento del 5,1 % frente al mismo periodo de 2025. En ese mismo semestre se matricularon 183.485 nuevas empresas, con un crecimiento del 7,7 %.

Frente a estas cifras, la propuesta busca atender la necesidad de consolidación y sostenibilidad de los nuevos negocios mediante un esquema de acompañamiento técnico y comercial.

Etapas del programa y fechas de los congresos

El esquema del proyecto integrará varias fases de trabajo destinadas a fortalecer las capacidades de los participantes:



Congresos presenciales : Se realizarán jornadas de cuatro horas enfocadas en conexiones empresariales con la participación de cámaras de comercio, entidades locales y la academia. Las fechas programadas son el 29 de agosto en Parque Alegra (Barranquilla), el 3 de septiembre en Parque La Colina (Bogotá) y el 23 de septiembre en Parque Caracolí (Floridablanca). Se proyecta la asistencia de cerca de 300 personas.

: Se realizarán jornadas de cuatro horas enfocadas en conexiones empresariales con la participación de cámaras de comercio, entidades locales y la academia. Las fechas programadas son el 29 de agosto en Parque Alegra (Barranquilla), el 3 de septiembre en Parque La Colina (Bogotá) y el 23 de septiembre en Parque Caracolí (Floridablanca). Se proyecta la asistencia de cerca de 300 personas. Cursos virtuales certificados : En alianza con la Universidad Católica de Chile, se dictarán cinco cursos virtuales y una sesión en tiempo real. Se prevé que 140 participantes obtengan certificación en conocimientos del sector retail.

: En alianza con la Universidad Católica de Chile, se dictarán cinco cursos virtuales y una sesión en tiempo real. Se prevé que 140 participantes obtengan certificación en conocimientos del sector retail. Mentorías especializadas: Se beneficiará a 70 participantes con acompañamiento especializado. En Bogotá y Floridablanca se dirigirá a empresas vinculadas al centro comercial, mientras que en Barranquilla se ejecutará en alianza con la Cámara de Comercio de esa ciudad.

Vitrina comercial y beneficios para los seleccionados

El programa contempla la estrategia Vitrina Parque Arauco, la cual iniciará con un proceso de entrenamiento o bootcamp para 25 emprendimientos. Posteriormente, se realizará una feria comercial de tres días con 10 emprendimientos seleccionados.



Un jurado técnico evaluará el desempeño de las unidades de negocio participantes y elegirá a un ganador. El emprendimiento seleccionado obtendrá el derecho a comercializar sus productos durante tres meses del año 2027 en el centro comercial Parque La Colina en Bogotá, sin asumir costos de espacio.

Adicionalmente, la organización prevé la creación de la Red de Emprendedores Arauco para articular a los participantes de las tres ciudades en procesos continuos de formación, alianzas estratégicas y mecanismos de visibilidad comercial.