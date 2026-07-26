Modelo de negocio haría que empresas tripliquen sus ventas: salud y educación ya lo usan

El modelo de "compra ahora y paga después" continúa ganando espacio en Colombia y ya no es exclusivo del comercio electrónico o las grandes cadenas. Ahora, empresas de sectores como la salud, la educación superior y la movilidad eléctrica están incorporando esquemas de crédito propio para facilitar las compras de sus clientes y fortalecer sus resultados comerciales.

Según Lucas Flórez, cofundador y CEO de LeanCore, el crecimiento del financiamiento digital está llevando a que cada vez más compañías implementen programas de crédito propios inspirados en este modelo, con el objetivo de ofrecer alternativas de pago más flexibles y responder a las necesidades de consumidores que no siempre cuentan con la liquidez para pagar de contado. El documento señala que esta tendencia tomó fuerza luego de que el financiamiento digital creciera un 48 % y movilizara más de $12 billones durante el último año en Colombia.

¿Por qué empresas de salud y educación apuestan por el crédito propio?

Flórez explicó que un comercio que implemente adecuadamente un programa de crédito propio podría incrementar sus ventas entre un 15 % y un 30 %, además de aumentar el valor promedio de cada transacción. Agregó que la tecnología permite acompañar al cliente desde el momento en que surge la intención de compra hasta la aprobación del crédito mediante procesos digitales que incluyen validación de identidad, análisis de riesgo, firma electrónica y desembolso, sin depender exclusivamente de las entidades financieras tradicionales.



El documento indica que, en educación superior, la falta de recursos continúa siendo una de las principales barreras para acceder o permanecer en programas académicos. En salud, este modelo facilita la financiación de tratamientos, procedimientos y cirugías, mientras que en movilidad eléctrica permite adquirir motocicletas, bicicletas y scooters eléctricos mediante pagos financiados.

¿Cómo beneficia el modelo "compra ahora y paga después" a las empresas?

El CEO de LeanCore también aseguró que digitalizar la originación y administración del crédito reduce los tiempos de aprobación, disminuye los procesos manuales y centraliza la gestión de la cartera en una sola plataforma. Esto permite que solicitudes que antes tardaban varios días puedan resolverse en minutos o pocas horas, de acuerdo con los criterios definidos por cada organización.

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Además, Flórez señaló que este tipo de soluciones puede ampliar el acceso al crédito para personas con ingresos variables o con poca experiencia financiera, al tiempo que fortalece la relación entre las empresas y sus clientes mediante esquemas de financiación ajustados a las necesidades de cada sector y respaldados por herramientas tecnológicas para administrar el riesgo durante todo el ciclo del crédito.