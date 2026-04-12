Los productos que no le afectarán el bolsillo: bajaron de precio en marzo

El aumento del salario mínimo en 2026 fue el más alto que se ha registrado; sin embargo, la percepción de recibir más dinero es solo eso, pues debido a la inflación, que se ubicó en 5,56 % anual en marzo, algunos productos se han encarecido, lo que debilita la capacidad adquisitiva de los ciudadanos.

No obstante, según el último informe del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), no solo refleja aumentos. Aunque en marzo de 2026 el costo de vida subió en promedio 0,78 %, también hubo productos cuyos precios disminuyeron, generando alivios puntuales para los hogares.

El IPC mide precisamente eso, las variaciones en los precios de una canasta de bienes y servicios. Y dentro de esa medición, siempre hay comportamientos mixtos, es decir, mientras unos suben con fuerza, otros bajan.



Los productos que no le afectarán el bolsillo

Según el DANE, las subclases que registraron caídas en sus precios durante marzo fueron:

Supermercados en Colombia. Foto: Colombia Retail.

Combustibles para vehículos: -2,83 %

Bebidas alcohólicas (como whisky, ron o vodka): -2,42 %

Hortalizas y legumbres frescas: -1,59 %

Arroz: -0,81 %

Dulces y confites: -4,89 %

Estos productos tuvieron contribuciones negativas al índice, es decir, ayudaron a contener el aumento general de precios.



El caso del transporte

Según el informe de la entidad, uno de los datos más relevantes es la caída en los combustibles, lo cual contrasta con otros componentes del gasto.



De hecho, la división de transporte registró una variación de -0,22 % en el mes, ubicándose entre las pocas categorías con comportamiento negativo.

Aunque estos descensos en los productos mencionados son un alivio para los ciudadanos, no fueron suficientes para compensar las alzas en otros sectores como alimentos, servicios públicos y restaurantes, que terminaron impulsando el resultado final del IPC.

Adicionalmente, hay que tener en cuenta que la variación del IPC depende principalmente del comportamiento de la oferta y la demanda de bienes y servicios básicos, costos de producción (materias primas, salarios, energía), la tasa de cambio (dólar), y políticas monetarias. Estos factores afectan el costo de vida y otros ítems en la economía”, explicó el DANE.