En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Fiesta cárcel Itagüí
Artemis II
Estados Unidos-Irán

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Los productos que no le afectarán el bolsillo: bajaron de precio en marzo

Los productos que no le afectarán el bolsillo: bajaron de precio en marzo

Aunque en marzo de 2026 el costo de vida subió en promedio 0,78 %, también hubo productos cuyos precios disminuyeron, generando alivios puntuales para los hogares.

Publicidad

Publicidad

Publicidad