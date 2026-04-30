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Blu Radio  / Economía  / MinHacienda anunció aumento de $400 en el valor de la gasolina desde mañana 1 de mayo

MinHacienda anunció aumento de $400 en el valor de la gasolina desde mañana 1 de mayo

El Ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, anunció este jueves que a partir de mañana 1 de mayo subirá el precio de la gasolina en Colombia.

Gasolina / Diesel
Hay diferentes tipos de combustible: gasolina, diésel, etc.
Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 30 de abr, 2026

El Ministerio de Hacienda anunció un nuevo ajuste en el precio de la gasolina en Colombia. El titular de la cartera, Germán Ávila Plazas, informó que a partir de este viernes 1 de mayo el combustible tendrá un incremento de $400, tras la junta del Banco de la República donde se decidió mantener las tasas de interés en 11,25 %.

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Sin duda es una medida que impactará directamente el costo de vida y el bolsillo de la ciudadanía en el país, pues con este ajuste, el valor promedio pasará de $15.449 a $15.849 en Colombia.

Previamente, entre febrero y marzo de este año, el Gobierno había hecho dos reducciones consecutivas de $500, debido a una mejora en las finanzas del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC).

El funcionario también explicó que el incremento se debe al alza en los precios internacionales del petróleo, impulsada por la situación en Medio Oriente, y reiteró que el Gobierno no considera viable subsidiar el combustible. Además, habló de tocar en menor proporción el precio del ACPM.

“En una coyuntura como la actual nos obliga a revertir esas reducción en el precio de la gasolina. Creemos que es lo responsable y lo conveniente”, afirmó el MinHacienda.

Asimismo, Ávila, afirmó que "no tiene sentido ni es viable para el país mantener subsidios a la gasolina" cuando los precios internacionales están en niveles tan altos, ya que esto genera una carga fiscal difícil de sostener a través del FEPC.

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