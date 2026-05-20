MinHacienda realizó otra subasta de TES: esta vez superan los $800.000 millones

El Gobierno nacional volvió a salir al mercado financiero para conseguir recursos mediante la emisión de Títulos de Tesorería (TES), en una operación que superó los $800.000 millones y que volvió a encender las alertas por el alto costo del endeudamiento del país. La nueva subasta realizada por el Ministerio de Hacienda se dio en medio de tasas de interés históricamente elevadas, reflejando la creciente percepción de riesgo entre los inversionistas.

Según se conoció, esta fue la subasta número 20 del año y dejó en evidencia que al país le está resultando cada vez más costoso pedir dinero prestado. En esta ocasión, la tasa de los títulos de deuda de corto plazo llegó a cerca de 13,9 %, uno de los niveles más altos registrados en más de dos décadas.

Expertos explican que la situación funciona de manera similar a cuando una persona solicita un crédito y el banco decide cobrar intereses más altos porque percibe incertidumbre sobre la capacidad de pago o sobre las condiciones económicas. En el caso colombiano, los inversionistas están exigiendo mayores rendimientos para comprar deuda pública y prestarle recursos al Gobierno.

Aunque el mercado sigue mostrando interés por adquirir TES, analistas advierten que el problema radica en el precio que debe pagar el Estado para acceder a esos recursos. Esto implica mayores costos financieros para las finanzas públicas y podría aumentar la presión sobre el presupuesto nacional en los próximos años.



La alta rentabilidad exigida por los compradores de deuda refleja también la cautela que existe frente al panorama fiscal y económico del país. Factores como el déficit fiscal, las necesidades de financiamiento y la incertidumbre sobre el comportamiento de la economía han llevado a que las tasas continúen elevadas en las recientes emisiones.

Con esta nueva subasta, el Ministerio de Hacienda logra captar liquidez para cubrir sus necesidades de financiación, pero al mismo tiempo confirma que el acceso al crédito en los mercados internacionales y locales sigue siendo más caro para Colombia.