Abren indagación previa a Petro por versión de ‘Pipe Tuluá’ sobre presuntos aportes a campaña

La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes abrió una indagación previa contra el presidente Gustavo Petro, tras la revelación de un audio atribuido a alias ‘Pipe Tuluá’, cabecilla de la banda criminal “La Inmaculada”, en el que supuestamente afirma haber entregado recursos a la campaña Petro Presidente 2022.

“Señala los audios publicados que presuntamente alias ‘Pipe Tuluá’ contaría con supuestas pruebas de los dineros entregados, como videos, audios y soportes de consignaciones. Adicionalmente, se indica que alias ‘Pipe Tuluá’ también habría señalado que los dineros no solo se habrían destinado a la campaña presidencial, sino también a otros asuntos relacionados con la DIAN y que esas pruebas serían entregadas a las autoridades de Estados Unidos”, se lee en el auto de la Comisión de Acusación.

Por esta razón, se ordenó la práctica de pruebas para profundizar en el caso.

“Para el logro de los fines previstos en la etapa de investigación previa, este despacho ordena lo siguiente: 1. Oficiar, a través de la Secretaría de la Comisión Legal de Investigación y Acusación, a la Fiscalía General de la Nación para que, con destino a esta investigación: 1.1. Informen y entreguen copia de las actuaciones, investigaciones, noticias criminales, procesos, preacuerdos, condenas, solicitudes de extradición, informes de policía judicial y demás documentos que cursen o hayan cursado en contra de alias ‘Pipe Tuluá’, especialmente aquellos relacionados con la estructura criminal denominada ‘La Inmaculada’, financiación de actividades ilícitas, lavado de activos, narcotráfico, extorsión, concierto para delinquir, corrupción, pagos a terceros, vínculos con funcionarios públicos o contactos con personas relacionadas con campañas políticas”, se lee en el documento.