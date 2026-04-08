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Blu Radio  / Economía  / Ministerio de Hacienda dejó plantada a la misión del Fondo Monetario Internacional
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Ministerio de Hacienda dejó plantada a la misión del Fondo Monetario Internacional

La noticia se da en medio de la disputa entre en gobierno y el Banco de la República, quien maneja las relaciones con el Fondo Monetario Internacional.

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