Ministerio de Hacienda dejó plantada a la misión del Fondo Monetario Internacional

A última hora, el Ministerio de Hacienda dejó plantados a los enviados del Fondo Monetario Internacional, un hecho que coincide con la ruptura de relaciones con el Banco de la República.

Una vez al año, una misión del FMI viene de visita a Colombia a preparar el informe anual del Artículo IV. El anfitrión de esa visita es el Banco de la República, quien maneja la relación entre el país y el fondo.

Banco de la República es el encargado del funcionamiento de Bre-B Foto: Banco de la República

Usualmente, los jefes de misión del FMI hablan con muchos actores de la vida nacional, incluyendo el Ministerio de Hacienda. Sin embargo, hace dos días, desde el Ministerio de Hacienda cancelaron la reunión apenas media hora antes de la cita pactada. Blu Radio no pudo confirmar si la visita será reagendada antes de que la misión se vaya.

Vale recordar que el año pasado el informe del Artículo IV se retrasó varias semanas y, cuando se publicó definitivamente, la conclusión fue que Colombia ya no tenía un marco de política económica lo suficientemente robusto como para mantener el acceso a la línea de crédito flexible.



En ese informe, el FMI aseguró que el "aumento del déficit fiscal y de los niveles de deuda se han traducido en un incremento de los diferenciales soberanos, a la vez que las incertidumbres en materia de políticas continúan debilitando la inversión privada".