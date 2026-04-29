Esta empresa buscar usar IA para formalizar trabajadores en Colombia: así funciona

Entre diciembre de 2025 y febrero de 2026, el Dane informó que la informalidad en Colombia se encuentra en un 55.3 %, que si bien tuvo una reducción, aún sigue siendo una cifra considerable. Informe que demostró que son miles de colombianos que aún operan de esta manera y, por eso, nació una iniciativa con el objetivo de ayudarlos.

Se trata de Symplifica, una platyaforma digital colombiana que se dieñó para ayudar a formalizar y gestionar empleados informales para darles una mejor calidad de vida sin necesidad de expertos en gestión de nómina, una ayuda que ha impactado a más de 60.000 trabajadores sin un empleo formal en el país para que ingreso a servicios de salud, un ingreso y diversas protecciones.

Tiene un beneficio muy interesante, y es que ellos (Kiva) nos prestan ese dinero sin tasa de interés, porque lo que buscan es realmente impulsar el impacto social de las empresas o proyectos. En la plataforma de crowdfunding cualquier persona puede apoyar las iniciativas de impacto. "Esta iniciativa es un muy buen negocio porque finalmente todas las soluciones y productos que hacemos son para mejorar problemas de país, como es la formalización laboral, acceso a beneficios, legalidad en las contrataciones. Cuando están apoyando este tipo de empresas como Symplifica", dijo en Noticias Caracol Salua García Fakih, cofundadora y CEO de Symplifica.

Ahora, la plataforma busca un préstamo de 200.000 dólares para fortalecer este programa con el fin de apoyar a trabajadores de Pymes o empresas pequeñas, por eso, quieren implementar inteligencia artificial para hacer el proceso aún más fácil e iniciaron una campaña en la plataforma Kiva Social Enterprises (LSE), cuyo objetivo es captar capital para empresas sociales de una manera nueva y más eficiente.



Han logrado recaudar al menos 10.000 dólares en tan solo un día, esperando que hasta diciembre se pueda lanzar la nueva herramienta. Para ayudar lo podrán hacer en el siguiente link: https://www.kiva.org/lend/3165145

"Hemos sido muy fuertes en ayudar a los hogares que tienen empleadas domésticas, niñeras...desde un día al mes hasta tiempo completo. En ese sentido, lo que nosotros buscamos es mejorar la calidad de vida, tanto de los hogares que contratan como de los trabajadores", dijo.



¿Qué servicios ofrece Symplifica?