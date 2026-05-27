Ricardo Roa estará fuera de la Presidencia de Ecopetrol 30 días más: regreso sería en julio

La junta directiva de Ecopetrol informó que Ricardo Roa regresará a su cargo como presidente de la compañía a finales de julio y no el 27 de junio como estaba previsto inicialmente.

La extensión obedece a una incapacidad médica que Roa presentó el pasado martes, la cual obliga a extender por 30 días en que estará por fuera de labores.

Roa cumplió primero un periodo de vacaciones y, si bien desde este 27 de mayo iniciaría la licencia no remunerada, esta se aplazó por solicitud médica. Esto quiere decir que retomará labores faltando poco más de una semana para el cambio de gobierno en la Casa Nariño.

Por ahora, Juan Carlos Hurtado Parra continuará como presidente encargado de Ecopetrol.



La salida temporal de Roa fue avalada por la junta directiva mientras enfrenta los dos procesos judiciales relacionados con las presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 y en la compra de un apartamento de lujo en el norte de Bogotá.

