Nequi alcanza los 28 millones de usuarios a 10 años de su creación

Nequi celebró sus 10 años de operación en Colombia destacando el crecimiento que ha tenido la plataforma financiera en el país, donde actualmente suma cerca de 28 millones de usuarios y se consolida como uno de los principales actores de pagos y servicios financieros digitales.

Durante la celebración, Andrés Vásquez, CEO y Cofundador de la plataforma aseguró que uno de los principales retos durante esta década ha sido manejar el crecimiento acelerado de usuarios y la transformación digital de los servicios financieros en Colombia.

“Nequi ha sido un camino lleno de felicidades, también retos gigantes. El crecimiento acelerado de clientes a veces nos dolía, pero la verdad es que son más satisfacciones que frustraciones”, señaló Vásquez.

Según explicó, desde la creación de Nequi el principal objetivo fue facilitar la relación de las personas con la banca y eliminar barreras para acceder a servicios financieros.



“Quitamos fricciones para abrir una cuenta, antes era dificilísimo, filas y demás. Cambiamos eso, simplificamos los números de cuenta por el teléfono celular y los QR para pasarnos plata”, explicaron.

Asimismo, destacó el impacto que ha tenido la plataforma en el acceso al crédito para miles de personas que nunca habían estado bancarizadas. De acuerdo con Nequi, actualmente el 35 % de los créditos que otorga la plataforma corresponden a usuarios que nunca antes habían tenido acceso a un producto financiero de este tipo.

La plataforma también resaltó que la llegada de Bre-B, el sistema de pagos inmediatos, del cual aseguran concentra cerca del 60 % de las transacciones.

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“Somos receptores de muchos fondos de otras entidades que le pagan a personas en Nequi. Somos el principal activador del comercio en los QR de Bre-B”, indicaron.

Para la compañía, este sistema ya estaría generando un impacto en la reducción del uso de efectivo en el país y en la masificación de pagos digitales entre pequeños comercios y usuarios.

Por su parte, María del Pilar Correa, líder de estrategia de negocio de Nequi, uno de los principales objetivos de la plataforma para el futuro será seguir fortaleciendo herramientas para pequeños negocios y mejorar la experiencia de los usuarios a través de nuevas tecnologías.

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Según explicó, Nequi buscará reducir barreras en las transacciones entre personas que tienen familiares en el exterior y fortalecer soluciones para emprendedores y trabajadores independientes, teniendo en cuenta que en Colombia cerca del 57 % de las personas trabajan por cuenta propia.

“Nequi es un banco digital en el que puedas hacer muchas cosas, desde tener una tarjeta débito, desde sacar un crédito, traer plata del exterior, recibir tu remesa, puedes hacer pagos, montón de soluciones que hemos avanzado muchísimo para que las personas conozcan la marca y cómo les resuelve el día a día de su plata”, señaló.

Además, aseguró que uno de los grandes retos de la plataforma será avanzar en la implementación de inteligencia artificial con herramientas más conversacionales y predictivas que permitan facilitar el manejo de las finanzas personales.

“Sabemos que nuestros usuarios están adoptando la inteligencia artificial, están chateando con la inteligencia artificial, poniéndole tareas, preguntándole cosas. Nosotros queremos estar también ahí. A través de toda la información que tenemos, poderle dar sugerencias, tips para que usen mejor su plata, para que ahorren, para que puedan acceder a productos y servicios, para que puedan mejorar la relación que tienen con la plata”, concluyó.