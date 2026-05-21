Minhacienda pide a la Contraloría pronunciarse sobre el impacto del BanRep en el costo de la deuda

El Gobierno nacional le está pidiendo a la Contraloría General de la República que investigue el impacto de las altas tasas de interés del Banco de la República sobre el costo de la deuda pública.

La declaración del Gobierno se da en respuesta a la oleada de críticas por la megasubasta de deuda pública del pasado 13 de mayo, que cerró con tasas del 14 % y cercanas al 15 % en algunas referencias. Es decir, el Gobierno está pagando actualmente tasas de interés históricamente altas para que los inversionistas locales le presten recursos con el fin de financiar el presupuesto.

Sin embargo, para el Gobierno esto no es consecuencia de sus propias decisiones, sino del incremento de las tasas de interés del Banco de la República, que, según el Ejecutivo, le costará a la Nación 1,8 billones de pesos en intereses adicionales.

“De eso no hablamos, a eso no se ha referido la Contraloría. Creo que la Contraloría debería referirse igualmente a estos temas, porque tienen impactos sobre la deuda pública y la estructura fiscal del país. Ahí consideramos que hay un vacío, en donde el Gobierno se quedó solo en la discusión institucional con el Banco de la República sobre esta decisión”, dijo Ávila en un evento auspiciado por la Contraloría General de la República.



Según el Gobierno nacional, el aumento de las tasas de interés del Banco de la República en 2026 le costará al país 1,8 billones de pesos adicionales en intereses. Sin embargo, las tasas de la deuda pública siguieron aumentando en las últimas semanas, a pesar de que el Banco de la República mantuvo estables sus tasas de interés para mayo y junio. Vale recordar que el incremento de las tasas este año provocó semanas de discusiones públicas entre la junta directiva del Banco de la República y el Gobierno nacional.

Las declaraciones de Ávila coinciden, además, con el anuncio de la Contraloría sobre investigaciones contra su oficina por el incremento del endeudamiento de la Nación y por lo que considera ineficiencias en el manejo de las finanzas públicas. Esta semana, la entidad envió un mensaje con “presunta incidencia disciplinaria” por el resultado de la megasubasta de TES del 13 de mayo, en la que advirtió sobre el incremento del costo de la deuda del Gobierno.

En los últimos meses, Colombia ha sufrido rebajas en su calificación crediticia por parte de las agencias calificadoras de riesgo y hoy no solo se encuentra en un nivel de deuda especulativa, sino que además se acerca a una categoría de “altamente especulativa”, lo que dificulta la llegada de más inversionistas a los mercados de deuda.

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No se trata solo de un problema de falta de recursos, sino también de eficiencia administrativa: Contraloría

La Contraloría General de la República ha venido haciendo seguimiento a la crisis fiscal y asegura que el Gobierno ha tenido serios problemas para ejecutar su propio presupuesto, lo que ha llevado a una “bajísima ejecución” en algunas entidades del orden nacional.

“Las actuales presiones fiscales y el mayor costo del endeudamiento reflejan problemas de disciplina y rigurosidad fiscal”, señaló el ente de control.

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Vale recordar que la actual administración activó la cláusula de escape de la regla fiscal, con lo cual se flexibilizaron las metas de déficit para este año y el siguiente.

¿Por qué el Gobierno insiste en una reforma tributaria?

A pesar de las observaciones de la Contraloría General de la República, el Gobierno nacional insiste en que el problema no se resolverá reduciendo el gasto del Estado.

Ávila sostuvo que, si el problema se resolviera únicamente por el lado del gasto, implicaría dejar de pagar salarios del sector público o pensiones. Por eso, considera que la solución de fondo pasa por una reforma tributaria estructural que aumente de manera permanente los ingresos del Estado durante varios años.