Nequi confirmó que su cuenta de X fue hackeada: publicaron contenido publicitario

La billetera digital Nequi confirmó que durante la mañana del miércoles 13 de mayo su cuenta de la red social X fue hackeada.

La situación no tardó en generar reacciones en las plataformas digitales, pues usuarios comenzaron a reportar que en el perfil estaban apareciendo publicaciones extrañas relacionadas con contenido publicitario que no tenía ningún tipo de relación con la marca.



¿Qué dice la compañía sobre la situación?

Por medio de un comunicado, la compañía aseguró que tan pronto identificaron la situación su equipo intervino para garantizar el control y la seguridad de la cuenta.

“Desde Nequi informamos que hemos identificado un posible acceso no autorizado a nuestra cuenta oficial en X (Twitter)”, señaló la compañía.

Nequi señaló que en este momento la cuenta se encuentra bloqueada y asegurada. Además, señaló que en el tiempo en la que no tuvo control, fue publicado contenido que ningún caso corresponden a productos, servicios o comunicaciones oficiales.



Asimismo, destacaron que la finalidad de la cuenta de X de la compañía es para comunicación promocional con sus clientes, y les recordó a los usuarios que este no es un canal de uso transaccional.

Es por esto, por lo que Nequi hizo un llamado a la ciudadanía que hace uso de la plataforma para que utilicen solos los canales autorizados para evitar caer en posibles engaños o desinformación.

Finalmente, recordó que la compañía tiene un canal de atención para los usuarios en WhatsApp y por medio de su página web. Asimismo, está disponible por medio de su línea telefónica, Instagram y Facebook.