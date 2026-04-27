Nequi les alivia 'dolor de cabeza' a extranjeros: recibir dinero del exterior ya no sería problema

Nequi se ha convertido en una de las plataformas financieras más queridas y utilizadas por los colombianos. Y es que ha pasado de ser una billetera digital, donde algunos la usaban para pagar algunas facturas o realizar transferencias, a ser una herramienta para préstamos y controlar los gastos de millones de colombianos.

Miles de colombianos han encontrado en Nequi la plataforma para manejar su dinero a su gusto, realizando compras y pagos sin tener que salir de casa, por lo que cada cambio, afectación o novedad se convierte en una información importante para sus usuarios.

Ante ello, la plataforma anunció que permitirá recibir dinero desde el exterior directamente en la app, una función que alivia a miles de migrantes que envían dinero a sus seres queridos.

Resulta que la medida llega en un panorama donde miles de migrantes buscan la manera de ayudar a sus familias. Con esta opción, el proceso será mucho más simple, sin tener que enfrentar trámites engorrosos y totalmente digital.



Nequi permitirá recibir dinero desde el exterior

Resulta que los usuarios ahora podrán recibir giros internacionales desde más de 180 países sin tener que salir de la app. De acuerdo con la información recibida, más de 724.000 venezolanos en el país utilizan Nequi, lo que revela el motivo de la funcionalidad, pues cuenta con enfoque directo hacia esta población.



La plataforma ha revelado que la idea es facilitar el acceso a servicios financieros. María del Pilar Correa, quien es líder de estrategia de negocio, señaló que “en Nequi creemos que la plata debe moverse al ritmo de las personas. Poder hacerlo sin enredos puede marcar una diferencia significativa en su día a día”.

Así puede pedir crédito con Nequi Foto: Cortesía Nequi - Freepik

Así funciona el servicio de remesas de Nequi

El nuevo servicio de Nequi para recibir dinero del extranjero está diseñado para que cualquier usuario pueda recibir dinero sin complicaciones. Por lo tanto, estos son los pasos clave dentro de la aplicación:



Ingresar a la opción “Traer plata del exterior” en la sección de servicios.

Completar un formulario básico si es la primera vez que se usa la función.

Compartir los datos con la persona que enviará el dinero desde otro país.

Recibir el monto directamente en el disponible de Nequi para usarlo de inmediato.

El dinero llega listo para pagar servicios, hacer transferencias, ahorrar o retirarlo, sin pasos adicionales ni intermediarios visibles para el usuario.



Beneficios de recibir plata desde el exterior con Nequi

Resulta que uno de los puntos que más ha generado interés por el nuevo servicio de Nequi es que no se cobran costos por recibir remesas, lo que lo hace más competitivo en comparación con otras entidades. Adicionalmente, la aplicación permite consultar la tasa de cambio en cada transacción, algo clave para tener en cuenta cuánto dinero realmente se recibe.

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También se destaca por la rapidez del proceso, casi inmediata. Las transferencias son acreditadas de manera ágil y con respaldo de las normas que se encuentran vigentes, brindando mayor seguridad a los usuarios. Esto transforma a Nequi en un aliado para quienes reciben dinero del extranjero y para quienes buscan manejar su dinero desde el celular.