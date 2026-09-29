Nequi habilita herramienta para que su celular funcione como datáfono: así puede recibir pagos

Nequi habilitó una nueva función que busca facilitar el trabajo de comerciantes, emprendedores e independientes que ya utilizan Nequi Negocios. Ahora podrán recibir pagos con tarjetas débito, crédito y otros dispositivos con un solo toque, sin tener que comprar o alquilar un datáfono.

La función permite que el cliente acerque su tarjeta o dispositivo a un teléfono que tenga tecnología NFC para completar la transacción. Esta alternativa se suma a los pagos por medio de códigos QR y enlaces de pago que ya ofrece la aplicación.

¿Cómo funciona el celular como datáfono en Nequi?

Los comercios que tengan un dispositivo compatible con NFC podrán recibir pagos con tarjetas nacionales e internacionales desde su mismo celular. Para completar la operación, el cliente solo debe acercar su tarjeta o dispositivo al teléfono del negocio.



El servicio de aceptación y procesamiento de estos pagos es prestado por la plataforma de pagos del Grupo Cibest, Wompi. Además, el costo del servicio se mantiene: recibir un pago con tarjeta nacional o internacional tiene una tarifa de 1,99 % más IVA sobre el valor de la transacción.

No hay cuotas mensuales ni cobros fijos, por lo que el comercio paga cuando recibe una venta.

Nequi es una de las billeteras digitales con más usuarios en Colombia. Foto: Blu Radio.

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¿Qué otras herramientas habilitó Nequi para comercios?

La actualización también permite registrar hasta cinco personas adicionales para que puedan ingresar con sus propias credenciales y consultar en tiempo real las ventas recibidas mediante los diferentes medios de pago.

Adicionalmente, los comercios que reciben pagos únicamente mediante el QR Negocios pueden vincular hasta tres celulares adicionales. De esta manera, quienes apoyan la atención del negocio pueden recibir por SMS las notificaciones de cada venta y verificar que el dinero haya llegado.

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La aplicación también permite generar códigos QR con opción de propina, para que el cliente decida voluntariamente si quiere incluirla al momento de pagar.

¿Cómo pueden los negocios controlar las ventas?

Nequi Negocios permite consultar el detalle de las ventas recibidas y generar reportes para hacer seguimiento desde la aplicación. El propietario también puede registrar a las personas que apoyan el funcionamiento del negocio y consultar la información en tiempo real.

“Los comerciantes y emprendedores mueven todos los días la economía desde sus negocios y, a medida que crecen, también cambian sus necesidades”, afirmó Alejandra Santa Botero, gerente de Negocios de Nequi.

La funcionaria agregó que el objetivo es desarrollar herramientas que faciliten la gestión de los pagos y permitan a los comerciantes concentrarse en sus actividades.

Nequi Negocios funciona como una aplicación independiente de la App Nequi y está disponible para descarga en Google Play y App Store.