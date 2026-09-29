OXXO y Puntored amplían servicios: retiros, depósitos y recargas y más en 650 tiendas

Comprar algo de paso no es la única razón para entrar las tiendas OXXO en en el país, pues la cadena viene ampliando el número de puntos en los que los usuarios pueden realizar operaciones con sus bancos y billeteras digitales, una alternativa que resulta bastante útil cuando no hay una sucursal o un cajero cerca.

La integración funciona sobre la infraestructura de Puntored, que alcanza 650 establecimientos distribuidos en 10 departamentos y 39 municipios. Desde enero de 2025, estos puntos han procesado 1,14 millones de operaciones por cerca de $156.300 millones.

¿Qué operaciones se pueden hacer en las tiendas OXXO?

La principal novedad es que en los puntos integrados, además del recaudo de servicios, los usuarios también pueden encontrar opciones para hacer depósitos, retirar dinero, realizar recargas y pagar diferentes obligaciones, dependiendo de la entidad financiera con la que tengan su cuenta.

Esto convierte a las tiendas en una alternativa para resolver operaciones cotidianas sin desplazarse necesariamente hasta sucursales físicas de su banco. Actualmente Nequi, DaviPlata, Davivienda, BBVA y Banco Falabella, permiten depósitos y retiros dentro de la red. En el caso de Nequi también se pueden realizar recargas.



La infraestructura conecta en total servicios de 14 actores financieros, entre bancos y billeteras digitales. Además de los mencionados, aparecen también dale!, Bancamía y entidades pertenecientes al Grupo Aval.

“En OXXO entendemos la proximidad como estar cerca de las personas y facilitarles la vida. Por eso estamos ampliando lo que pueden resolver en nuestras tiendas. Hoy somos aliados de bancos y billeteras digitales para acercar sus servicios a las personas y ofrecerles un punto físico, cercano y conveniente para manejar su dinero”, aseguró Andrés Morales, director general de OXXO Colombia.

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¿Todas las tiendas OXXO tienen estos servicios?

Por ahora, la integración está disponible en 650 establecimientos, por lo que debe verificar en el punto de su interés si la operación que se necesita está habilitada antes de desplazarse únicamente con ese propósito.

La red está presente actualmente en 39 municipios de 10 departamentos, con intención de continuar aumentando el número de establecimientos conectados. Lo interesante de este modelo es que permite que distintas entidades financieras utilicen una misma infraestructura física para ofrecer servicios sin necesidad de instalar una oficina o un cajero propio en cada zona.

OXXO recibe, según las cifras entregadas por las compañías, más de 12 millones de visitas al mes, por lo que la apuesta busca aprovechar establecimientos que ya hacen parte de los recorridos habituales de los consumidores.

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¿Hasta dónde llegará el servicio?

OXXO prevé llegar a 700 tiendas en Colombia antes de terminar 2026, mientras Puntored proyecta tener esa misma cantidad de establecimientos integrados a su infraestructura durante 2027.

La integración se apoya en una red de corresponsales que Puntored ha construido durante dos décadas. Andrés Albán, cofundador y CEO de Puntored señaló que con OXXO buscan “complementar y ampliar” la cobertura en zonas y momentos de consumo distintos, sobre una infraestructura que también utilizan bancos y fintech.

La corresponsalía bancaria ya tiene una presencia amplia en el país, pues según cifras del Reporte de Inclusión Financiera 2025, los corresponsales físicos y móviles llegaron ese año a los 1.104 municipios de Colombia.

Para el usuario final este convenio supone la ventaja de cada vez es más probable encontrar una tienda OXXO habilitada que un cajero o sucrusal de su banco.