¡Ni lo intente! Si aparece en esta lista, los bancos le negarían créditos: no es por estar reportado

Para muchas personas, pedir un crédito puede ser un trámite sencillo y común; sin embargo, existen detalles que muchos olvidan y que pueden cerrar la puerta de manera inmediata. Lo más increíble es que no se trata de un bajo historial crediticio o del nivel de ingresos, sino de una obligación legal.

Resulta que muchos pasan por alto sus obligaciones, especialmente aquellas que tienen que ver con sus hijos; por ello, no estar al día con la cuota alimentaria podría afectarle más de lo que cree. Desde la entrada en vigencia de la Ley 2097 de 2021, quienes no cumplan con su deber enfrentarían restricciones muy serias.

Debido a esa norma, se creó el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam), una base de datos en la que se reúne la información de aquellos padres que no cumplen con la cuota destinada para el sustento de sus hijos. Este registro no solamente tiene implicaciones legales, sino que además es un duro golpe al sistema financiero del país.



Si aparece en la lista, bancos le negarán créditos

Estar incluido en la lista Redam se ha convertido en un filtro a la hora de acceder a préstamos. De acuerdo con la ley, las entidades financieras pueden negar la aprobación o incluso la renovación de créditos a las personas que aparezcan en el listado.

Esto se debe a que, cuando se solicita el crédito, se exige el certificado del Redam. Con ese documento, los bancos verifican si la persona se encuentra al día en sus obligaciones alimentarias; por lo tanto, si está en mora, pueden dar una respuesta negativa sin mayor explicación.



Hombre preocupado frente al banco Davivienda Foto: Google Maps e ImageFX

Qué es el Registro de Deudores Alimentarios Morosos y cómo funciona

El Redam es un mecanismo que busca garantizar el cumplimiento de la cuota alimentaria, es decir, los recursos destinados a vivienda, salud, educación y bienestar de niños, niñas y adolescentes.

Una persona puede ser incluida en este registro cuando acumula mora en al menos tres cuotas alimentarias, sean consecutivas o no, siempre que exista un respaldo legal como una decisión judicial o un acuerdo de conciliación. Aunque existe la posibilidad de evitar el reporte si se demuestra el pago a tiempo en una primera ocasión, la reincidencia tiene consecuencias más estrictas.



Otros motivos para estar reportado en Redam

Más allá de los créditos, encontrarse en la lista trae consigo limitaciones que afectan varios aspectos.



No puede contratar con el Estado hasta ponerse al día

No puede ser nombrado en cargos públicos

Puede enfrentar restricciones para salir del país

Se le exige el certificado para trámites notariales

De hecho, si la persona es un servidor público, puede ser suspendida de su cargo mientras regulariza su situación. De esa manera, la ley apunta a algo más a fondo que solo lo económico y es una herramienta de presión para garantizar que los padres cumplan las obligaciones familiares.