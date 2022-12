No hay despidos, pero ya no se contrata gente los fines de semana: Arturo Calle

El empresario Arturo Calle, en entrevista con BLU Radio, negó que en su empresa haya habido despidos y explicó que el recorte se dio en personas que trabajaban los fines de semana o en ‘época fría’.



“Despidos no ha habido en la compañía. Al contrario, hay unos enganches porque tenemos dos proyectos muy grandes, espectaculares, para lanzar este año”, dijo.



“Lo que sucede es que nosotros contratábamos en época fría entre 300 y 400 ‘fin semaneros, jóvenes universitarios que trabajan viernes, sábado domingo y festivos y época de alta temporada. Ese tipo de cupos de trabajo los suspendimos porque han bajado las ventas”, añadió.



La principal razón – dijo el empresario- para esta decisión, es que la carga tributaria le quitó la capacidad de compra al consumidor.



“No solo el IVA. Todo en general. El impuesto al consumo del 19% es muy alto para un país pobre. (…) Es un país en donde la mayoría de la gente tiene bajos recursos. El 19% de impuesto al consumo es exageradamente alto”.



En ese sentido, Calle manifestó que los impuestos prediales para la industria en Colombia son “infinitamente infames”.



“El comercio organizado en Colombia y la industria no está aguantando más unos prediales infames, unos impuestos de valorización, un cuatro por mil, un impuesto de renta, un impuesto de industria y comercio una retención en la fuente y un impuesto al patrimonio”, manifestó.



Agregó que está agradecido con este y los demás gobiernos, pero manifestó que es necesario sacar unas normas que permitan que todos tributen, pero hay que dejar capacidad de pago a los colombianos.



“Colombia es un festiva y un carnaval de la evasión. Aquí el impuesto existe para las empresas y los colombianos organizados y para los empleados que trabajan con el Estado y con empresas serias que no pueden evadir. Del resto la evasión es total”, agregó.



