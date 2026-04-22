"No hay que satanizar la ley": Insolvencia Colombia responde a denuncias sobre carteles

El debate sobre la insolvencia de personas naturales en Colombia ha escalado tras las recientes denuncias de Asobancaria sobre la existencia de un presunto "cartel" que manipula estos procesos.

Luis Benítez, director de Insolvencia Colombia, reconoció en Mañanas Blu con Camila Zuluaga que, si bien hay irregularidades, la visión del sector financiero podría estar sesgada por falta de contexto internacional y una interpretación incompleta de las cifras.

"Hay que tener cuidado de no satanizar la ley de insolvencia porque, la mayoría de personas que buscan esta ley y la mayoría de participantes en todo este tema de la insolvencia, son personas de buena fe", recalcó Benítez.

En la última década, los casos de insolvencia en el país pasaron de 400 a cerca de 30,000, lo que representa un aumento del 7,400%. Según Benítez, este incremento se debe en gran medida a la reforma de insolvencia de febrero del año pasado, que flexibilizó el acceso al proceso y aumentó el número de centros de conciliación.



Sin embargo, el directivo enfatizó que, comparado con otros países, Colombia no presenta un exceso de trámites:

“Los 18.000 del 2025 de Colombia están lejos de los 50.000 de España y mucho más lejos de los 90.000 a 100.000 de Canadá”, señaló para ilustrar que la cantidad de procesos per cápita sigue siendo baja en relación con economías de similar población.

Benítez admitió que existen organizaciones inescrupulosas que han surgido recientemente aprovechando la nueva normativa. No obstante, señaló que el sistema carece de mecanismos de control efectivos:

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“Lo que está faltando son dientes para que estas personas inescrupulosas que están comenzando a dañar el proceso de insolvencia pues puedan ser castigadas”, aseveró.

Entre las irregularidades detectadas se encuentran la falta de notificación a los acreedores, el bloqueo de su derecho a la defensa en las audiencias y la aparición de los denominados "quiroamigos" (falsos acreedores).

Ante esto, Benítez lanzó una crítica directa a las entidades financieras:

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“Los abogados de los bancos tienen que dejar la pereza, tienen que denunciar cuando ven en el caso que le están cometiendo un atropello, esto mantiene la ley limpia”, recalcó.

Finalmente, a pesar de las denuncias que ya han llevado a investigaciones y sanciones contra algunos abogados, el director de Insolvencia Colombia hizo un llamado a la calma para no estigmatizar una herramienta legal que es vital para muchos ciudadanos.

Por su parte, la Superintendencia de Sociedades ha manifestado que se mantiene vigilante ante el aumento de casos en personas naturales para asegurar la transparencia del sistema.

Escuche la entrevista: