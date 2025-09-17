Récord de insolvencia en Colombia: más de 10.000 personas se declaran en crisis financiera en 2025

Colombia experimenta un alarmante récord de insolvencia entre personas naturales. Entre enero y agosto de este año, 10.684 colombianos se declararon en insolvencia, una cifra que representa un crecimiento del 53 %, muy superior a las expectativas iniciales.

En entrevista con MañanasBlu10:30, Luis Benítez, director de Insolvencia Colombia e IFI Inteligencia Financiera, afirmó que "estamos en niveles récord".

El inesperado salto del 53 % en los procesos de insolvencia, frente a un pronóstico del 15 % al 20 %, ha generado preocupación entre los expertos.

El análisis de IFI Inteligencia Financiera revela que la falta de trabajo sigue siendo un factor crucial. Benítez explicó: "El trabajo, la falta de él, ha sido como un componente importante a la hora de buscar una solución como esta".

Contrario a la creencia popular de la ruina, el 80 % de los deudores son profesionales con ingresos entre 3 y 6 millones de pesos. "Son personas trabajadoras que ven que, por ejemplo, no está alcanzando la plata para llegar a fin de mes", detalló Benítez, señalando presiones como la reducción salarial o calamidades domésticas.

La Ley de Insolvencia

La Ley de Insolvencia para personas naturales se concibió como una herramienta para "evitar que las personas con dificultades financieras puedan encontrar soluciones a través de un mecanismo legal", desmintiendo la idea de que es una declaración de quiebra definitiva.

Su propósito es "pagarlas las deudas de una mejor manera". Benítez ejemplifica su funcionamiento: "Negociamos con sus acreedores y pasamos esa cuota de un millón mensual 600.000", permitiendo acuerdos de pago ajustados a la realidad económica del individuo para honrar sus obligaciones.

