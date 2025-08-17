Ley salvaría el bolsillo de endeudados: así es como funciona la nueva normativa

“Declararse en quiebra no existe en la ley, lo que existe es la posibilidad de descargar deudas imposibles de pagar”, explicó este domingo el asesor financiero Eric Manuel Lara Socarrá en entrevista con En Blu Jeans. Su mensaje es claro: la nueva ley de insolvencia en Colombia no busca evadir responsabilidades, sino darle un respiro a quienes están atrapados en deudas que ya no pueden manejar.

Lara, experto en finanzas personales y crisis financiera, resaltó que muchas personas no saben que la norma fue modificada y ahora abre caminos más justos para quienes atraviesan una situación crítica.



Insolvencia: no es rendirse, es reorganizarse

El especialista explicó que con la reforma, si una persona está profundamente endeudada y no tiene bienes, puede acudir directamente a un juez para abrir un proceso de liquidación patrimonial. Eso significa que las deudas se convierten en “naturales”: existen, pero ya no se pueden cobrar.

“No es que alguien deje de responder porque sí, sino que la ley reconoce que simplemente es imposible pagar”, aclaró Lara. Aunque tras el proceso el acceso al crédito será más limitado, el alivio es inmediato para reorganizar la vida financiera.



¿Y la casa? Opciones para salvar el patrimonio familiar

Uno de los mayores miedos de los colombianos endeudados es perder su vivienda. Según Lara, la ley contempla la figura de acuerdo bilateral: si el deudor logra pactar directamente con el banco que tiene la hipoteca, ese inmueble puede salir de la liquidación patrimonial y así protegerse.

“Esa es la buena noticia: el techo de la familia no siempre está en juego si se actúa a tiempo y con asesoría adecuada”, dijo el experto.



Adiós a la “llamadera” de los bancos

Otro alivio importante es que la reforma prohíbe las llamadas de cobranza a quienes ya están acogidos a un proceso de insolvencia. “Si lo siguen molestando, incluso la entidad puede perder parte o toda la deuda por incumplir la norma”, advirtió Lara.

Además, la llamada “ley dejen de fregar”, vigente desde 2023, limita los horarios de contacto y permite inscribirse en el Registro de Números Excluidos (RNE) para que los consumidores elijan quién puede llamarlos y quién no.

La conversación cerró con un consejo práctico: buscar orientación antes de que la deuda se salga de control. “Este no es un salvavidas para no pagar, sino una herramienta para recuperar la tranquilidad”, concluyó Lara.

Publicidad

Entrevista completa aquí: