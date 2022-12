“No hemos pensado en acabar con Colpensiones”: viceministro de MinHacienda

El diario Portafolio reveló este martes que en la reforma pensional que prepara el Gobierno Nacional se harían dos grandes cambios: se acabaría el régimen de prima media y la cotización sería al 20% del salario.

Al respecto, el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, dijo que esta información no es cierta, pero reveló detalles que está pensando el Gobierno en la materia.

“Nosotros estamos pensando racionalizar los subsidios. Queremos que las personas de altos ingresos no tengan un subsidio tan alto por parte del Gobierno y estamos buscando que más personas accedan a protección a su vejez”, puntualizó.

El viceministro manifestó que desconoce de dónde sale la información de que se pondría fin a Colpensiones, tal como lo asegura el medio.

“Hemos recibido en la página, que habilitó el Ministerio de Hacienda, más de 400 propuestas. Nos hemos sentado con gremios y sectores académicos a revisar propuestas y esa pudo haber sido una de las propuestas que se presentaron”, agregó.

De acuerdo con Portafolio, la edad de pensión se mantendría tal y como está, pero en cambio aumentarían los pagos mensuales que hacen los cotizantes, algo que el funcionario dijo que no es cierto.

“Estamos manteniendo tres pilares que nos dijo el presidente de la República al momento de estudiar este tema: no afectar derechos adquiridos, no aumentar la edad de pensión y hacer más redistributivo el sistema. Con base en esos tres pilares, no cabría aumentar la base de cotización ni por parte de los empleadores ni de los empleados”, explicó.

En cuanto a la edad (57 años para mujeres y 62 para los hombres), Londoño enfatizó en que estas se mantienen.

Horas más tarde, el Gobierno Nacional, a través de los ministerios de Trabajo, Hacienda y el DNP, negó, nuevamente que piense acabar con Colpensiones y elevar las tasas de cotización de los trabajadores.

"El espíritu de la reforma consiste en aumentar la cobertura y tener un sistema más equitativo. El compromiso siempre ha sido incluir a quienes no reciben una mesada", señaló el Gobierno en su pronunciamiento oficial.

En los últimos meses el Gobierno se ha venido reuniendo con académicos, centros de estudios, sindicatos y partidos políticos para recoger ideas para la reforma. Sin embargo, hasta el momento no han revelado el texto definitivo.

