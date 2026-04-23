"No podemos dejar explotar bomba de tiempo de Air-e": generadoras de energía térmica por sobretasa

Hay polémica por la propuesta de aplicar una sobretasa en la factura de energía para rescatar a la empresa Air-e ha generado posiciones encontradas. Desde la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), su presidente Alejandro Castañeda respaldó la necesidad de buscar soluciones urgentes, pero fue enfático en que el financiamiento no debe recaer sobre los usuarios, sino sobre el Estado.

Durante una entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, Castañeda sostuvo que, aunque la sobretasa puede ser un mecanismo transitorio, la verdadera salida a la crisis debe provenir del Presupuesto General de la Nación. “Esto tiene que salir del Presupuesto General de la Nación”, afirmó, al tiempo que cuestionó la falta de acciones estructurales por parte del Gobierno.



Una crisis acumulada en el sistema energético

El problema de Air-e no es reciente. Según explicó Castañeda, la situación se agravó tras la intervención estatal en septiembre de 2024, cuando la empresa ya presentaba dificultades financieras. Desde entonces, la deuda ha escalado a niveles críticos, alcanzando los 2,2 billones de pesos con distintos actores del sector eléctrico.

“A los generadores térmicos nos están debiendo 1,5 billones de pesos”, detalló, evidenciando el impacto directo sobre las compañías encargadas de garantizar el suministro energético.

El dirigente advirtió que esta deuda continúa creciendo mensualmente, en parte debido a decisiones regulatorias que obligan a seguir suministrando energía sin garantías de pago. Esta dinámica, señaló, ha generado un desbalance que pone en riesgo la sostenibilidad del sistema.



Sobretasa: respaldo con reservas

Aunque el titular sugiere una postura favorable de Andeg frente a la sobretasa, Castañeda matizó su apoyo. Reconoció que la medida puede ayudar a aliviar la presión financiera en el corto plazo, pero insistió en que no resuelve el problema de fondo.



“Esto no es solución total, sino tratar de aliviar la situación de caja”, explicó y manifestó que el recaudo proyectado es insuficiente frente al monto de la deuda.

De acuerdo con sus estimaciones, incluso en un escenario optimista, la sobretasa apenas permitiría recaudar cerca de 100 mil millones de pesos anuales, una cifra muy inferior a los más de 2 billones que adeuda la compañía.

Riesgo sistémico para el país

Uno de los puntos más críticos abordados en la entrevista fue el posible efecto dominó que tendría una eventual quiebra de Air-e. Aunque la empresa opera en la región Caribe, su caída afectaría a todo el sistema eléctrico nacional.

“Esto arrastra una cantidad de compañías”, advirtió Castañeda, al explicar que los generadores, especialmente los térmicos, dependen de estos pagos para financiar la compra de combustibles.

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La situación es particularmente preocupante ante la llegada de un posible fenómeno de El Niño, que incrementaría la demanda energética y pondría mayor presión sobre un sistema ya debilitado.

Críticas a la gestión estatal

Castañeda también cuestionó la forma en que se ha manejado la intervención de Air-e. Recordó que, según la normativa vigente, cuando el Estado asume la administración de una empresa, debe garantizar su funcionamiento y el cumplimiento de sus obligaciones.

“Cuando cambia de administrador, el administrador ahora es el gobierno”, explicó. Asimismo, criticó la falta de ejecución de otras soluciones anunciadas previamente, como el pago de la opción tarifaria con recursos públicos, una promesa que, según dijo, no se ha materializado.

